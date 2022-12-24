Холостяк 12: кто покинул проект в 9 выпуске?

9 неделя проекта «Холостяк»-12 прошла в Киеве. Девушки готовили свидание с Алексом и самостоятельно решали, с кем и куда он пойдет. Это пошло парам только на пользу, ведь главный герой увидел, с кем готов дальше строить отношения. Но кто из участниц неожиданно уехал домой в 9 выпуске? И почему так произошло? Больше – в нашем материале.

В течение 9 недели Алекс предоставил возможность девушкам самостоятельно выбирать, кто на какие свидания пойдет. Таким образом, мужчина хотел увидеть, с кем будет легкость в общении, кто будет удивлять своей непредсказуемостью, а с кем уже сформировались не лучшие истории взаимоотношений.

Перед Церемонией роз Алексу пришлось снова услышать, что одна из девушек в очередной раз спровоцировала конфликт. Кроме того, Холостяк ответил на все анонимные вопросы, которые девушки готовили ему в течение недели.

Холостяк провел последний неприятный разговор с Сашей, поскольку он не может до сих пор понять, где она настоящая. А вот попрощаться ему пришлось с Викторией, ведь отношения прекратили свое развитие.

«Холостяк»-12 в 9 выпуске покинула:

Виктория, 37 лет

Киев

Актриса

Читайте большое об участнице Виктории.

Напоследок Алекс преподнес сюрприз девушкам. Мужчина устроил дополнительную неделю свиданий, вместо знакомства с родителями.

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