Холостяк-12: кто ушел в 10 выпуске проекта?

В 10 выпуске Алекс Топольский решил провести еще несколько индивидуальных свиданий с участницами. Холостяк определил те эмоциональные составляющие взаимоотношений, которых ему нехватает в общении с девушками. Доверие, страсть, романтика, энергичность и серьезность намерений — то, с чем пары старались на 10 неделе разобраться. Однако с одной девушкой Алекс попрощался. Кто ушел в 10 выпуске — читайте в нашем материале.

Первое свидание недели повезло посетить Юле. Сам Алекс посчитал, что в их отношениях не хватает доверия, а вот девушка выбрала себе абсолютно другую карточку. Это удивило мужчину, ведь участница неоднократно признавалась, что совершенно не знает Алекса. Более того, хотела бы ему всецело довериться, чем пока сделать не может.

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На свидании двое описывали друг друга, а художник писал портреты на Холостяка и Юли, основываясь на услышанном. Однако даже в ходе общения девушка часто погружалась в себя, боясь признаться, что на самом деле ее беспокоит.

На Церемонии роз Алекс не вручил розу Юле. Мужчина признался, что девушка нравилась ему, однако сложности во взаимопонимании и доверии стали на пути к их общему счастью.

В 10 выпуске «Холостяк»-12 проект покинула Юля.

Читайте больше об участнице Юле.

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