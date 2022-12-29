Холостяк-12: Отыскать романтику, страсть и доверие в 10 выпуске

10 неделя проекта «Холостяк»-12 продолжится в Киеве. Главный герой уже сделал сюрприз для девушек. Алекс сообщил, что желает провести еще свидания, вместо знакомства с родителями. В этот раз на индивидуальные встречи отправиться сможет каждая участница. Однако действительно ли это к лучшему? Неужели на финишной прямой может встреча сыграть с ней злую шутку? Не пропустите 10 выпуск проекта «Холостяк»-12 уже завтра, 30 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ!

На любом этапе отношения всегда есть над чем поработать. В 10 выпуске Алекс написал 5 пунктов, которых не хватает ему в общении с оставшимися участницами. Страсть, доверие, энергичность, романтика и серьезность намерений — понятия, которые девушкам нужно будет распределить между собой. И неожиданно уже на этом этапе между ними начнется борьба. Более того, в ходе получения приглашения, расплачется самая резкая участница — Саша Мудрая. Как на ее слезы отреагируют соперницы? Поверят ли им?

Сможет ли свидание на доверие укрепить взаимоотношения пары? Кто на него отправится? И совпадает ли эта карточка с ощущениями самого Холостяка?

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А вот свидание нацеленное на романтику совпадет с ощущениями девушки и самого Алекса. Однако неожиданно романтическое настроение улетучится, когда все участницы поспешат к нему присоединиться.

Чем еще будет удивлять 10 выпуск «Холостяка»? Кто останется в проекте и будет знакомить главного героя со своими родителями? Не пропустите уже завтра, 30 декабря, 10 выпуск реалити на СТБ!

Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.

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