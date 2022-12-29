Холостяк-12: Знайти романтику, пристрасть і довіру у 10 випуску

10 тиждень проєкту «Холостяк»-12 триватиме у Києві. Головний герой зробив сюрприз для дівчаток. Алекс повідомив, що бажає провести ще побачення, замість знайомства з батьками. На цей раз на індивідуальні зустрічі вирушити зможе кожна учасниця. Однак чи справді це на краще? Невже на фінішній прямій може зустріч зіграти з нею злий жарт? Не пропустіть 10-й випуск проєкту «Холостяк»-12 вже завтра, 30 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

На будь-якому етапі стосунки завжди є над чим попрацювати. У 10 випуску Алекс написав 5 пунктів, яких не вистачає йому у спілкуванні з учасницями, які залишилися. Пристрасть, довіра, енергійність, романтика та серйозність намірів — поняття, які дівчатам потрібно буде розподілити між собою. І зненацька вже на цьому етапі між ними розпочнеться боротьба. Ба більше, під час отримання запрошення розплачеться найрізкіша учасниця — Саша Мудра. Як на її сльози відреагують суперниці? Чи їм повірять?

Чи зможе побачення на довіру зміцнити взаємини пари? Хто на нього вирушить? І чи збігається ця картка із відчуттями самого Холостяка?

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А от побачення націлене на романтику збігатиметься з відчуттями дівчини і самого Алекса. Проте несподівано романтичний настрій зникне, коли всі учасниці поспішать до нього приєднатися.

Чим ще дивуватиме 10 випуск «Холостяка»? Хто залишиться у проєкті та знайомитиме головного героя зі своїми батьками? Не пропустіть вже завтра, 30 грудня, 10-й випуск реаліті на СТБ!

Проєкт було відзнято до 24 лютого 2022 року.

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