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Холостяк

Неделя белых свиданий: что будет в 9 выпуске проекта «Холостяк»-12?

22.12.2022

23 декабря на телеканале СТБ выйдет 9 выпуск долгожданной премьеры романтического реалити «Холостяк»-12. Алекс предоставит возможность девушкам проявить себя и самостоятельно организовывать свидание в Киеве. Чем удивит и запомнится новый выпуск реалити «Холостяк»-12? Не пропустите в пятницу в 19:00 на СТБ!

Чем удивит 9 выпуск Холостяк от 23.12.2022

Холостяк и девушки вернутся в Киев. Алекс решил, что на новой неделе передаст всю инициативу в руки участницам. Теперь они будут удивлять и интриговать главного героя своими планами.

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Чем удивит 9 выпуск Холостяк от 23.12.2022

  • Кто из девушек угадает желание Алекса, а кто выберет не лучшее свидание?
  • С кем Алекс обсудит перспективу переезда в США?
  • Почему новое задание Григория Решетника заставит девушек прыгать от радости?
  • Неужели кто-то решится похитить Холостяка? И согласится ли сам Алекс на такую вантюру?

Чем удивит 9 выпуск Холостяк от 23.12.2022

Не пропустите уже 23.12.2022 9 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. Включайте телеканал СТБ в 19:00.

Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.

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