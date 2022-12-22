Неделя белых свиданий: что будет в 9 выпуске проекта «Холостяк»-12?

23 декабря на телеканале СТБ выйдет 9 выпуск долгожданной премьеры романтического реалити «Холостяк»-12. Алекс предоставит возможность девушкам проявить себя и самостоятельно организовывать свидание в Киеве. Чем удивит и запомнится новый выпуск реалити «Холостяк»-12? Не пропустите в пятницу в 19:00 на СТБ!

Холостяк и девушки вернутся в Киев. Алекс решил, что на новой неделе передаст всю инициативу в руки участницам. Теперь они будут удивлять и интриговать главного героя своими планами.

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Не пропустите уже 23.12.2022 9 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. Включайте телеканал СТБ в 19:00.

Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.

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