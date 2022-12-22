Тиждень білих побачень: що буде в 9 випуску проєкту «Холостяк»-12?

23 грудня на телеканалі СТБ вийде 9 випуск довгоочікуваної прем’єри романтичного реаліті «Холостяк»-12. Алекс надасть можливість дівчатам проявити себе і самостійно організовувати побачення у Києві. Чим здивує і запам’ятається новий випуск реаліті «Холостяк»-12? Не пропустіть у п’ятницю о 19:00 на СТБ!

Холостяк і дівчата повернуться до Києва. Алекс вирішив, що нового тижня передасть всю ініціативу в руки учасницям. Тепер вони дивуватимуть й інтригуватимуть головного героя своїми планами.

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Не пропустіть уже 23.12.2022 9 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Вмикайте телеканал СТБ о 19:00.

Проєкт було відзнято до 24 лютого 2022 року.

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