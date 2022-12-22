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Холостяк

Тиждень білих побачень: що буде в 9 випуску проєкту «Холостяк»-12?

22.12.2022

23 грудня на телеканалі СТБ вийде 9 випуск довгоочікуваної прем’єри романтичного реаліті «Холостяк»-12. Алекс надасть можливість дівчатам проявити себе і самостійно організовувати побачення у Києві. Чим здивує і запам’ятається новий випуск реаліті «Холостяк»-12? Не пропустіть у п’ятницю о 19:00 на СТБ!

Чим здивує 9 випуск Холостяк від 23.12.2022

Холостяк і дівчата повернуться до Києва. Алекс вирішив, що нового тижня передасть всю ініціативу в руки учасницям. Тепер вони дивуватимуть й інтригуватимуть головного героя своїми планами. 

Більше на тему: Холостяк 12: хто залишив проєкт у 8 випуску?

Чим здивує 9 випуск Холостяк від 23.12.2022

  • Хто із дівчат вгадає бажання Алекса, а хто обере не найкраще побачення?
  • З ким Алекс обговорить перспективу переїзду до США?
  • Чому нове завдання Григорія Решетника змусить дівчат стрибати від радощів?
  • Невже хтось наважиться викрасти Холостяка? Та чи погодиться сам Алекс до такої авантюри?

Чим здивує 9 випуск Холостяк від 23.12.2022

Не пропустіть уже 23.12.2022 9 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Вмикайте телеканал СТБ о 19:00.

Проєкт було відзнято до 24 лютого 2022 року.

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