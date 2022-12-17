Холостяк 12: хто залишив проєкт у 8 випуску?

Восьмий тиждень проєкту «Холостяк»-12 пройшов у Карпатах. Холостяк продовжує будувати власну історію взаємин, дізнаючись все більше подробиць про учасниць. Нарешті, сварки суперниць позаду. Залишається час виключно для кохання. Проте хто поїхав додому у 8 випуску від 16.12.2022? І чому так сталося? Більше — в нашому матеріалі.

Цього тижня Алекс вигадав конкурси та ряд сюрпризів для дівчат. Нові побачення в Україні дозволили парам відчути одне одного на рівні довіри. Деякі учасниці відкрилися по-новому. А от зустріч із Аліною стала останньою. Між двома вже давно виникала напруга, а замкненість і недовіра до чоловіка викликала все більше запитань. Крім того, Холостяк неодноразово помічав, що Аліна ладна зробити все заради інших, забуваючи про власні інтереси. Загалом, це думка Алекса. І сама учасниця з нею не погоджується. Врешті, Холостяк попрощався з Аліною у 8 випуску проєкту.

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«Холостяк»―12 у восьмому випуску залишила:

Аліна, 23 роки

Мирноград

Фінансовий аналітик

Більше про Аліну

На 9 випуск проєкту «Холостяк» Алекс вже підготував сюрпризи. Ба більше, правила будуть змінені! Наступного тижня дівчата самі будуть вирішувати, хто йде на побачення і якими вони будуть.

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