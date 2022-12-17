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Холостяк

Холостяк 12: кто покинул проект в 8 выпуске?

17.12.2022

Восьмая неделя проекта «Холостяк»-12 прошла в Карпатах. Холостяк продолжает строить историю взаимоотношений, узнавая все больше подробностей об участницах. Наконец, ссоры соперниц позади. Остается время только для любви. Однако кто уехал домой в 8 выпуске от 16.12.2022? И почему так вышло? Больше – в нашем материале.

Кто покинул Холостяк в 8 выпуске 12 сезона от 16.12.22

На этой неделе Алекс придумал конкурсы и ряд сюрпризов для девушек. Новые свидания в Украине позволили парам ощутить друг друга на уровне доверия. Некоторые участницы открылись по-новому. А вот встреча с Алиной стала последней. Между двумя уже давно возникало напряжение, а замкнутость и недоверие к мужчине вызывало все больше вопросов. Кроме того, Холостяк неоднократно замечал, что Алина готова сделать все ради других, забывая о собственных интересах. В общем, это мнение Алекса. А сама участница с ним не соглашается. В конце концов Холостяк попрощался с Алиной в 8 выпуске проекта.

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«Холостяк»-12 в восьмом выпуске покинула:

Алина, 23 года
Мирноград
Финансовый аналитик

Больше об Алине

Кто покинул Холостяк в 8 выпуске 12 сезона от 16.12.22

На 9 выпуск проекта «Холостяк» Алекс уже подготовил сюрпризы. Более того, правила будут изменены! На следующей неделе девушки сами будут решать, кто идет на свидание и какими они будут.

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