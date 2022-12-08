Проверка на искренность: что будет в 7 выпуске проекта «Холостяк»-12?

9 декабря на телеканале СТБ выйдет 7 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. Продолжаются свидания в Дубае. После прошлой Церемонии роз Алекс понял, что некоторые девушки не совсем искренни с ним. Чем удивит и запомнится новый выпуск реалити «Холостяк»-12? Не пропустите в пятницу в 19:00 на СТБ!

Холостяк решил дополнительно пообщаться с девушками после последней скандальной Церемонии роз. Мужчина выбрал тех, о ком услышал самые плохие отзывы от соперниц. Разговор обещает быть не из самых приятных. Так что интересно, как участницы будут вести себя на самом деле.

Как прошло индивидуальное общение Алекса с участницами?

Что запланировал Холостяк на первое свидание недели? Куда позвал сразу троих девушек? Неужели оно будет на вылет?

Кого Алекс захотел проверить на искренность во время романтического свидания в течение всего дня?

Чем неожиданно порадовал девушек Григорий Решетник?

И состоится ли на этой неделе Церемония роз?

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Не пропустите уже 09.12.2022 7 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. Включайте телеканал СТБ в 19:00.



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