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Холостяк

Проверка на искренность: что будет в 7 выпуске проекта «Холостяк»-12?

08.12.2022

9 декабря на телеканале СТБ выйдет 7 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. Продолжаются свидания в Дубае. После прошлой Церемонии роз Алекс понял, что некоторые девушки не совсем искренни с ним. Чем удивит и запомнится новый выпуск реалити «Холостяк»-12? Не пропустите в пятницу в 19:00 на СТБ!

Чем удивит 7 выпуск Холостяк от 09.12.2022

Холостяк решил дополнительно пообщаться с девушками после последней скандальной Церемонии роз. Мужчина выбрал тех, о ком услышал самые плохие отзывы от соперниц. Разговор обещает быть не из самых приятных. Так что интересно, как участницы будут вести себя на самом деле.

Чем удивит 7 выпуск Холостяк от 09.12.2022

  • Как прошло индивидуальное общение Алекса с участницами?
  • Что запланировал Холостяк на первое свидание недели? Куда позвал сразу троих девушек? Неужели оно будет на вылет?
  • Кого Алекс захотел проверить на искренность во время романтического свидания в течение всего дня?
  • Чем неожиданно порадовал девушек Григорий Решетник?
  • И состоится ли на этой неделе Церемония роз?

Чем удивит 7 выпуск Холостяк от 09.12.2022

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Не пропустите уже 09.12.2022 7 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. Включайте телеканал СТБ в 19:00.


Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.

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