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Холостяк

Перевірка на щирість: що буде в 7 випуску проєкту «Холостяк»-12?

08.12.2022

9 грудня на телеканалі СТБ вийде 7 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Продовжуються побачення в Дубаї. Після минулої Церемонії троянд Алекс зрозумів, що дехто з дівчат не зовсім щирі з ним. Чим здивує і запам’ятається новий випуск реаліті «Холостяк»-12? Не пропустіть у п’ятницю о 19:00 на СТБ!

Чим здивує 7 випуск Холостяк від 09.12.2022

Холостяк вирішив додатково поспілкуватися з дівчатами після останньої скандальної Церемонії троянд. Чоловік обрав тих, про кого почув найгірші відгуки від суперниць. Розмова обіцяє бути не з найприємніших. Тож цікаво, як учасниці поводитимуться насправді.

Чим здивує 7 випуск Холостяк від 09.12.2022

  • Як пройшло індивідуальне спілкування Алекса з учасницями?
  • Що Холостяк запланував на перше побачення тижня? Та куди покликав відразу трьох дівчат? Невже воно буде на виліт?
  • Кого Алекс захотів перевірити на щирість під час романтичного побачення протягом цілого дня? 
  • Чим несподівано порадував дівчат Григорій Решетник?
  • Та чи відбудеться цього тижня Церемонія троянд? 

Чим здивує 7 випуск Холостяк від 09.12.2022

Більше на тему: Холостяк 12: хто залишив проєкт у 6 випуску?

Не пропустіть уже 09.12.2022 7 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Вмикайте телеканал СТБ о 19:00. 


Проєкт було відзнято до 24 лютого 2022 року.

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