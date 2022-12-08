Перевірка на щирість: що буде в 7 випуску проєкту «Холостяк»-12?
9 грудня на телеканалі СТБ вийде 7 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Продовжуються побачення в Дубаї. Після минулої Церемонії троянд Алекс зрозумів, що дехто з дівчат не зовсім щирі з ним. Чим здивує і запам’ятається новий випуск реаліті «Холостяк»-12? Не пропустіть у п’ятницю о 19:00 на СТБ!
Холостяк вирішив додатково поспілкуватися з дівчатами після останньої скандальної Церемонії троянд. Чоловік обрав тих, про кого почув найгірші відгуки від суперниць. Розмова обіцяє бути не з найприємніших. Тож цікаво, як учасниці поводитимуться насправді.
- Як пройшло індивідуальне спілкування Алекса з учасницями?
- Що Холостяк запланував на перше побачення тижня? Та куди покликав відразу трьох дівчат? Невже воно буде на виліт?
- Кого Алекс захотів перевірити на щирість під час романтичного побачення протягом цілого дня?
- Чим несподівано порадував дівчат Григорій Решетник?
- Та чи відбудеться цього тижня Церемонія троянд?
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Не пропустіть уже 09.12.2022 7 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Вмикайте телеканал СТБ о 19:00.
Проєкт було відзнято до 24 лютого 2022 року.
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