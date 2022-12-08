Перевірка на щирість: що буде в 7 випуску проєкту «Холостяк»-12?

9 грудня на телеканалі СТБ вийде 7 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Продовжуються побачення в Дубаї. Після минулої Церемонії троянд Алекс зрозумів, що дехто з дівчат не зовсім щирі з ним. Чим здивує і запам’ятається новий випуск реаліті «Холостяк»-12? Не пропустіть у п’ятницю о 19:00 на СТБ!

Холостяк вирішив додатково поспілкуватися з дівчатами після останньої скандальної Церемонії троянд. Чоловік обрав тих, про кого почув найгірші відгуки від суперниць. Розмова обіцяє бути не з найприємніших. Тож цікаво, як учасниці поводитимуться насправді.

Як пройшло індивідуальне спілкування Алекса з учасницями?

Що Холостяк запланував на перше побачення тижня? Та куди покликав відразу трьох дівчат? Невже воно буде на виліт?

Кого Алекс захотів перевірити на щирість під час романтичного побачення протягом цілого дня?

Чим несподівано порадував дівчат Григорій Решетник?

Та чи відбудеться цього тижня Церемонія троянд?

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Не пропустіть уже 09.12.2022 7 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Вмикайте телеканал СТБ о 19:00.



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