Проекты
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Сериалы
Сериалы
Все проекты
ua
Холостяк

Свидание с перчинкой и приключения в Дубае: подробности 5 выпуска реалити «Холостяк»-12

25.11.2022

В эту пятницу, 25 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет пятый выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. На этой неделе Холостяк вместе с девушками отправится в Дубай! Романтические свидания, безумная страсть и незабываемые эмоции – все это в 5 выпуске реалити.

Чем удивит 5 выпуск Холостяк от 25.11.2022

Трех девушек Алекс пригласит на самый большой рынок специй в городе. Чтобы приготовить блюда, Холостяку и его спутницам нужно найти недостающие ингредиенты. Подбирать специю девочки будут с завязанными глазами. Им нужно описать приправу так, чтобы Алекс догадался, о чем идет речь. Такую же задачу ждет и Холостяка – с завязанными глазами мужчина должен описать девушкам свой ингредиент.

«Мне хотелось узнать, смогут ли девушки в этом процессе взять инициативу в свои руки», – объяснит Алекс.

Мужчина убежден, что такой способ поможет понять, есть ли взаимопонимание с участницами. С кем из спутниц возникнет самая большая связь? Как пройдет совместный процесс приготовления пищи на кухне?

Больше по теме: Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта «Холостяк»-12

Кроме этого, не пропустительство спонтанное и очень горячее индивидуальное свидание, а также приключения в пустыне. Неужели новая хозяйка недели не справится со своими обязанностями?

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Чем удивит 5 выпуск Холостяк от 25.11.2022
Холостяк

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта «Холостяк»-12

 Чем удивит 5 выпуск Холостяк от 25.11.2022
Холостяк

Роксолана

 Чем удивит 5 выпуск Холостяк от 25.11.2022
Холостяк

Елена

 Чем удивит 5 выпуск Холостяк от 25.11.2022
Холостяк

Катя

 Чем удивит 5 выпуск Холостяк от 25.11.2022
Холостяк

Лиза

 Чем удивит 5 выпуск Холостяк от 25.11.2022
Холостяк

Юля
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить