Свидание с перчинкой и приключения в Дубае: подробности 5 выпуска реалити «Холостяк»-12

В эту пятницу, 25 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет пятый выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. На этой неделе Холостяк вместе с девушками отправится в Дубай! Романтические свидания, безумная страсть и незабываемые эмоции – все это в 5 выпуске реалити.

Трех девушек Алекс пригласит на самый большой рынок специй в городе. Чтобы приготовить блюда, Холостяку и его спутницам нужно найти недостающие ингредиенты. Подбирать специю девочки будут с завязанными глазами. Им нужно описать приправу так, чтобы Алекс догадался, о чем идет речь. Такую же задачу ждет и Холостяка – с завязанными глазами мужчина должен описать девушкам свой ингредиент.

«Мне хотелось узнать, смогут ли девушки в этом процессе взять инициативу в свои руки», – объяснит Алекс.

Мужчина убежден, что такой способ поможет понять, есть ли взаимопонимание с участницами. С кем из спутниц возникнет самая большая связь? Как пройдет совместный процесс приготовления пищи на кухне?

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Кроме этого, не пропустительство спонтанное и очень горячее индивидуальное свидание, а также приключения в пустыне. Неужели новая хозяйка недели не справится со своими обязанностями?

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