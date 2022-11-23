Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта «Холостяк»-12

Всегда интересно, что же остается за кадром. Поэтому мы не теряем такой возможности и спешим показать эксклюзивные фото 4 выпуска проекта «Холостяк»-12. Как участницы и Холостяк Алекс Топольский провели время на групповом свидании? Насколько красивым и эмоциональным было утро девушек в доме? И естественная Церемония роз без макияжа — в эксклюзивной подборке фото.

Групповое свидание Холостяка с Викой, Юлей и Олей закончилось тем, что Алекс попрощался с одной участницей. Увы, взаимоотношения с Ольгой зафиксировались на уровне дружбы. Поэтому Холостяк честно признался девушке, что не видит будущего с ней. Тем временем Виктория и Юлия старались разнообразить время ожидания.

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Страстное свидание с Мариной запомнится всей Украине. Поцелуй и тесные жаркие объятия буквально растопили сердце главного героя. А вот как начиналось первое индивидуальное свидание участницы.

Самая натуральная и естественная Церемония роз 12 сезона проекта «Холостяк». Девушки переоделись в голубые рубашки свободного кроя и вышли к Алексу без привычного макияжа. К слову, такое появление девушек Холостяку понравилось.

А вот Виктория отметила, что главному герою пора привыкать видеть ее такой. Ведь рано или поздно они будут просыпаться вместе.

Не пропустите 5 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12, который состоится в жарком Дубае. Включайте телеканал СТБ в эту пятницу, 25 ноября, в 19:00.

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