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Холостяк

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта «Холостяк»-12

23.11.2022

Всегда интересно, что же остается за кадром. Поэтому мы не теряем такой возможности и спешим показать эксклюзивные фото 4 выпуска проекта «Холостяк»-12. Как участницы и Холостяк Алекс Топольский провели время на групповом свидании? Насколько красивым и эмоциональным было утро девушек в доме? И естественная Церемония роз без макияжа  — в эксклюзивной подборке фото.

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Групповое свидание Холостяка с Викой, Юлей и Олей закончилось тем, что Алекс попрощался с одной участницей. Увы, взаимоотношения с Ольгой зафиксировались на уровне дружбы. Поэтому Холостяк честно признался девушке, что не видит будущего с ней. Тем временем Виктория и Юлия старались разнообразить время ожидания.

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Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Страстное свидание с Мариной запомнится всей Украине. Поцелуй и тесные жаркие объятия буквально растопили сердце главного героя. А вот как начиналось первое индивидуальное свидание участницы.

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Самая натуральная и естественная Церемония роз 12 сезона проекта «Холостяк». Девушки переоделись в голубые рубашки свободного кроя и вышли к Алексу без привычного макияжа. К слову, такое появление девушек Холостяку понравилось. 

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

А вот Виктория отметила, что главному герою пора привыкать видеть ее такой. Ведь рано или поздно они будут просыпаться вместе.

Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12

Не пропустите 5 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12, который состоится в жарком Дубае. Включайте телеканал СТБ в эту пятницу, 25 ноября, в 19:00. 

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 Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12
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 Эксклюзивные фото 4 выпуска проекта Холостяк 12
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