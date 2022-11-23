Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту «Холостяк»-12

Завжди цікаво, що залишається за кадром. Тому ми не втрачаємо такої можливості та поспішаємо показати ексклюзивні фото 4 випуски проєкту «Холостяк»-12. Як учасниці та Холостяк Алекс Топольський провели час на груповому побаченні? Наскільки красивим та емоційним був ранок дівчат у будинку? І природна Церемонія троянд без макіяжу – в ексклюзивній добірці фото.

Групове побачення Холостяка з Вікою, Юлею та Олею закінчилося тим, що Алекс попрощався з однією учасницею. На жаль, взаємини із Ольгою зафіксувалися на рівні дружби. Тож Холостяк чесно зізнався дівчині, що не бачить майбутнього з нею. Тим часом Вікторія та Юлія намагалися урізноманітнити час очікування.

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Пристрасне побачення з Мариною запам’ятається всій Україні. Поцілунок та тісні жаркі обійми буквально розтопили серце головного героя. А ось як розпочиналося перше індивідуальне побачення учасниці.

Найнатуральніша та природніша Церемонія троянд 12 сезону проєкту «Холостяк». Дівчата перевдяглися у блакитні сорочки вільного крою та вийшли до Алекса без звичного макіяжу. До речі, така поява дівчат Холостякові сподобалася.

А ось Вікторія зазначила, що головному герою час звикати бачити її такою. Адже рано чи пізно вони прокидатимуться разом.

Не пропустіть 5 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12, який відбудеться у спекотному Дубаї. Вмикайте телеканал СТБ цієї п’ятниці, 25 листопада, о 19:00.

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