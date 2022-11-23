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Холостяк

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту «Холостяк»-12

23.11.2022

Завжди цікаво, що залишається за кадром. Тому ми не втрачаємо такої можливості та поспішаємо показати ексклюзивні фото 4 випуски проєкту «Холостяк»-12. Як учасниці та Холостяк Алекс Топольський провели час на груповому побаченні? Наскільки красивим та емоційним був ранок дівчат у будинку? І природна Церемонія троянд без макіяжу – в ексклюзивній добірці фото.

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Групове побачення Холостяка з Вікою, Юлею та Олею закінчилося тим, що Алекс попрощався з однією учасницею. На жаль, взаємини із Ольгою зафіксувалися на рівні дружби. Тож Холостяк чесно зізнався дівчині, що не бачить майбутнього з нею. Тим часом Вікторія та Юлія намагалися урізноманітнити час очікування.

Більше на тему: Холостяк 12: хто залишив проєкт у 4 випуску?

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Пристрасне побачення з Мариною запам’ятається всій Україні. Поцілунок та тісні жаркі обійми буквально розтопили серце головного героя. А ось як розпочиналося перше індивідуальне побачення учасниці.

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Найнатуральніша та природніша Церемонія троянд 12 сезону проєкту «Холостяк». Дівчата перевдяглися у блакитні сорочки вільного крою та вийшли до Алекса без звичного макіяжу. До речі, така поява дівчат Холостякові сподобалася. 

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

А ось Вікторія зазначила, що головному герою час звикати бачити її такою. Адже рано чи пізно вони прокидатимуться разом.

Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12

Не пропустіть 5 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12, який відбудеться у спекотному Дубаї. Вмикайте телеканал СТБ цієї п’ятниці, 25 листопада, о 19:00.

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Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12
Холостяк

Роксолана

 Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12
Холостяк

Олена

 Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12
Холостяк

Катя

 Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12
Холостяк

Ліза

 Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12
Холостяк

Юля

 Ексклюзивні фото 4 випуску проєкту Холостяк 12
Холостяк

Елізабет
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