Побачення з перчинкою та пригоди в Дубай: подробиці 5 випуску реаліті «Холостяк»-12

Цієї п’ятниці, 25 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде п’ятий випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Цього тижня Холостяк разом з дівчатами вирушить в Дубай! Романтичні побачення, шалена пристрасть та незабутні емоції – все це у 5 випуску реаліті.

Трьох дівчат Алекс запросить на найбільший ринок спецій у місті. Аби приготувати страви, Холостяку та його супутницям потрібно знайти відсутні інгредієнти. Підбирати спецію дівчата будуть з зав’язаними очима. Їм потрібно описати приправу так, щоб Алекс здогадався, про що йде мова. Таке ж завдання чекає й на Холостяка – з зав’язаними очима чоловік має описати дівчатам свій інгредієнт.

«Мені хотілось дізнатися, чи зможуть дівчата в цьому процесі взяти ініціативу в свої руки», – пояснить Алекс.

Чоловік переконаний, що такий спосіб допоможе зрозуміти, чи є взаєморозуміння з учасницями. З ким із супутниць виникне найбільший зв’язок? Та як пройде спільний процес приготування їжі на кухні?

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Окрім цього, не пропустість спонтанне і дуже гаряче індивідуальне побачення, а також – пригоди в пустелі. Та невже нова хазяйка тижня не впорається зі своїми обов’язками?

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