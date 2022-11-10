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Холостяк

Спортивные соревнования и неспортивные приемы: что будет в 3 выпуске проекта «Холостяк»-12?

10.11.2022

11 ноября на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. Алекс Топольский решит проверить, с кем у него больше всего общего. Участницы проекта подготовили ему также поразительный сюрприз. Чем еще удивит и запомнится новый выпуск реалити «Холостяк»-12? Не пропустите в пятницу в 19:00 на СТБ!

Чем удивит 3 выпуск Холостяк от 11.11.2022

На третьей неделе Холостяк решит узнать, насколько его интересы совпадают с интересами участниц. Главный герой удивит девушек приятными сюрпризами, откровенным общением и поразительными свиданиями.

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Чем удивит 3 выпуск Холостяк от 11.11.2022

  • Какое испытание Алекса выведет девушек из равновесия?
  • Кто получит первую розу недели?
  • Кого пригласит Холостяк к себе домой?
  • Из-за чего произойдет громкий скандал?
  • Кто из девушек придет на церемонию роз в одном белье?
  • И с кем попрощается главный герой?

Чем удивит 3 выпуск Холостяк от 11.11.2022

Не пропустите уже 11.11.2022 третий выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. 

Video: Чем удивит 3 выпуск Холостяк от 11.11.2022

Что будет в 3 выпуске Холостяк 12 сезон - анонс. Чем запомнится 3 выпуск проекта Холостяк 12 от 11.11.2022 на телеканале СТБ

Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.

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