Спортивные соревнования и неспортивные приемы: что будет в 3 выпуске проекта «Холостяк»-12?
11 ноября на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. Алекс Топольский решит проверить, с кем у него больше всего общего. Участницы проекта подготовили ему также поразительный сюрприз. Чем еще удивит и запомнится новый выпуск реалити «Холостяк»-12? Не пропустите в пятницу в 19:00 на СТБ!
На третьей неделе Холостяк решит узнать, насколько его интересы совпадают с интересами участниц. Главный герой удивит девушек приятными сюрпризами, откровенным общением и поразительными свиданиями.
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- Какое испытание Алекса выведет девушек из равновесия?
- Кто получит первую розу недели?
- Кого пригласит Холостяк к себе домой?
- Из-за чего произойдет громкий скандал?
- Кто из девушек придет на церемонию роз в одном белье?
- И с кем попрощается главный герой?
Не пропустите уже 11.11.2022 третий выпуск романтического реалити «Холостяк»-12.
Video: Чем удивит 3 выпуск Холостяк от 11.11.2022
Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.
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