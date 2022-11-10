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Холостяк

Спортивні змагання та неспортивні прийоми: що буде в 3 випуску проєкту «Холостяк»-12?

10.11.2022

11 листопада на телеканалі СТБ вийде 3 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Алекс Топольський вирішить перевірити, з ким із дівчат він має найбільше спільного. Учасниці проєкту також підготували головному герою вражаючий сюрприз. Чим ще здивує і запам’ятається третій випуск реаліті «Холостяк»-12? Не пропустіть у п’ятницю о 19:00 на СТБ!

Чим здивує 3 випуск Холостяк від 11.11.2022

На третьому тижні Холостяк вирішить дізнатися, наскільки його інтереси співпадають з інтересами учасниць. Головний герой здивує дівчат приємними сюрпризами, відвертим спілкуванням та вражаючими побаченнями.

Більше на тему: Хто залишив проєкт «Холостяк»-12 у 2 випуску?

Чим здивує 3 випуск Холостяк від 11.11.2022

  • Яке випробування Алекса виведе дівчат з рівноваги?
  • Хто отримає першу троянду тижня?
  • Кого запросить Холостяк до себе додому?
  • Через що зчиниться справжній скандал?
  • Хто з дівчат прийде на церемонію троянд в одній білизні?
  • І з ким попрощається головний герой?

Чим здивує 3 випуск Холостяк від 11.11.2022

Не пропустіть уже 11.11.2022 третій випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. 

Video: Чим здивує 3 випуск Холостяк від 11.11.2022

Що буде у 3 випуску Холостяк 12 сезон - анонс. Чим запам'ятається 3 випуск проєкту Холостяк 12 від 11.11.2022 на телеканалі СТБ

 Проєкт було відзнято до 24 лютого 2022 року.

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