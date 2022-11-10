Спортивні змагання та неспортивні прийоми: що буде в 3 випуску проєкту «Холостяк»-12?

11 листопада на телеканалі СТБ вийде 3 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Алекс Топольський вирішить перевірити, з ким із дівчат він має найбільше спільного. Учасниці проєкту також підготували головному герою вражаючий сюрприз. Чим ще здивує і запам’ятається третій випуск реаліті «Холостяк»-12? Не пропустіть у п’ятницю о 19:00 на СТБ!

На третьому тижні Холостяк вирішить дізнатися, наскільки його інтереси співпадають з інтересами учасниць. Головний герой здивує дівчат приємними сюрпризами, відвертим спілкуванням та вражаючими побаченнями.

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Яке випробування Алекса виведе дівчат з рівноваги?

Хто отримає першу троянду тижня?

Кого запросить Холостяк до себе додому?

Через що зчиниться справжній скандал?

Хто з дівчат прийде на церемонію троянд в одній білизні?

І з ким попрощається головний герой?

Не пропустіть уже 11.11.2022 третій випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12.

Video: Чим здивує 3 випуск Холостяк від 11.11.2022 Що буде у 3 випуску Холостяк 12 сезон - анонс. Чим запам'ятається 3 випуск проєкту Холостяк 12 від 11.11.2022 на телеканалі СТБ

Проєкт було відзнято до 24 лютого 2022 року.

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