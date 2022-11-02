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Холостяк

Холостяк 12: чем удивит 2 выпуск от 04.11.2022?

02.11.2022

4 ноября на телеканале СТБ выйдет 2 выпуск долгожданной премьеры романтического реалити «Холостяк»-12. Главным героем стал львовянин, основатель бизнеса в США – 33-летний Алекс Топольский. После первой вечеринки Алекс пообещал сразу перейти к свиданиям с девушками. Чем же удивит и запомнится 2 выпуск реалити «Холостяк»-12? Не пропустите в пятницу в 19:00 на СТБ!

Холостяк 12 сезон: Чем удивит 2 выпуск Холостяк от 04.11.22

Девушки только что заселились в дом. Пять участниц уже отправляются на первое свидание с Алексом. Тем временем остальные девушки разбираются с новыми правилами Холостяка. Главный вопрос: какую функцию должна выполнять хозяйка дома?

  • С кем Алекс отправится на индивидуальное свидание, которое откроет сокровенные уголки души?
  • Кому из девушек повезло стать моделями в объективе Холостяка?
  • Кто из участниц будет наслаждаться подарками мужчины на личном свидании?
  • Кто осмелится поделиться своими секретами?
  • И как на это отреагирует сам Алекс?

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Холостяк 12 сезон: Чем удивит 2 выпуск Холостяк от 04.11.22

Не пропустите уже 04.11.2022 второй выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. Включайте телеканал СТБ в 19:00. 

Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.

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