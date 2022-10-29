Холостяк 12 выпуск 1: кто стал участницами проекта Холостяк

Кто стал участницами 12 сезона проекта «Холостяк»

Долгожданная премьера самого романтического проекта осени вышла на телеэкраны! Главный герой 12 сезона реалити «Холостяк» Алекс Топольский познакомился со всеми участницами. На Первой вечеринке мужчина пошел на смену правил, чтобы не ошибиться в своем выборе. Кто стал участницами проекта — читайте в материале STB.UA.

Не зря реалити сравнивают с экспресс-версией привычной жизни. Ведь за несколько месяцев, а то и недель, пара проживает невероятное количество эмоций и чувств. Это и первая встреча, и «бабочки в животе», и свидание, и знакомство с близким окружением. Но главное – финальное решение.

Каждый год главные герои встречали участниц на Первой вечеринке и, руководствуясь впечатлениями, делали свой выбор в пользу 15 девушек. Остальные участницы сразу уезжали домой. Однако Алекс сразу внес изменения в проект, чем заинтриговал девушек. В проекте осталось 19 соперниц.

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Алина, 23 года

Мирноград

Финансовый аналитик

Помогает семье. Однако в юности Алины были трудные времена, когда даже еда казалась роскошью. Девушка поехала в Киев строить карьеру и добилась успеха, начав с должности секретарши.

Александра, 29 лет

Киев

Директор ИТ-компании

Родители воспитывали Сашу как принцессу: вкладывали любовь и деньги, радовали и баловали. С мужским вниманием проблем нет, но девушка не может влюбиться.

Марина, 25 лет

с. Катериновка, Харьковская область.

Косметолог

Работает бьюти-косметологией в Киеве и Харькове. Для Марины важен привлекательный внешний вид, поэтому девушка всегда находит время для себя и своей красоты.

Юля, 22 года

Смила

Вышивальщица

Юлия занимается текстильным искусством. Ее вышивка продается в частных коллекциях. Она уверена, что во время первой встречи мужчины ощущают ее сексуальную энергию.

Юля, 27 лет

Бучач

Директор банкетной службы

Юля подготовила около 6 тысяч всевозможных праздников, среди которых: свадьбы и дни рождения. Работала со многими знаменитостями в Украине в своей сфере.

Виктория, 37 лет

Киев

Актриса

Виктория — творческая личность, актриса. Была задействована в украинских картинах. И хотя профессия обязывает постоянно играть роль, в жизни Виктории хочется оставаться собой. Мечтает встретить мужчину, который полюбит ее настоящую.

Настя, 24 года

Днепр

Частная предпринимательница

Настя призналась, что самый плохой день в ее жизни был в возрасте 19 лет, когда она узнала, что у нее рак – лимфома. Настя была дважды замужем. Сейчас воспитывает дочь, которая является ее смыслом жизни.

Ольга, 32 года

Киев

Телохранитель

Олю вдохновляет то, что она может защитить человека. Ее отдача на работе должна быть максимальной. Неоднократно предотвращала нападения в разных местах. Водит авто и может посадить вертолет. Однако девушка живет чужой жизнью и не может построить свое личное счастье. Вот почему Оля пришла на проект.

Анастасия, 28 лет

Одесса

Нутрициолог

Анастасия воспитывает двоих детей – мальчика и девочку. Настя очень рано забеременела. Родила сына в 16 лет, а дочь в 17. Однажды они с детьми вместе смотрели «Холостяка», и сын сказал: «Мам, твое место там».

Оля, 24 года

Нью-Йорк (США)

Организатор детских праздников

Папа Оли переехал в Нью-Йорк. Когда сама девушка побывала там впервые, то влюбилась в мегаполис. Спустя 4 месяца она открыла в Нью-Йорке свой бизнес. Однако хочет быть с мужчиной из Украины.

Елена, 27 лет

Киев

Руководитель юридического отдела

Елена считает, что сделала все для карьеры: за свою работу у нее было более 300 дел, по которым проиграно – только 2. Девушка привыкла к конкуренции и совсем не настроена на поражение. Рассчитывает завоевать сердце Холостяка.

Амина, 20 лет

Киев

Медсестра

Окончила медицинский колледж и планирует стать врачом. Увлекается плетением из соломы.

Роксолана, 28 лет

Днепр

Визажистка

Мечтает о собственном бизнесе в сфере красоты. Всегда занимается усовершенствованием своих профессиональных навыков. Однако также хочет создать семью, найти хорошего мужчину, сильную любовь и гармонию.

Саша, 25 лет

Харьков

Безработная

Занимается спортом, духовным развитием, медитирует. Считает, что своей энергетикой очарует Холостяка.

Элизабет, 21 год

Стокгольм (Швеция)

Студентка

Учится на философском факультете. В свободное время рисует картины, путешествует.

Аделина, 19 лет

Киев

Танцовщица и хореограф

Аделина – творческая девушка. Участвовала в известных танцевальных шоу. Надеется обрести любовь на романтическом реалити.

Людмила, 24 года

Черновцы

Игрок сборной Украины по волейболу

Людмила была высокая с детства. Уже к 13 годам ее рост превышал 180 см.

Из-за соревнований и спорта у девушки нет времени на отношения. Сейчас Людмила находится на реабилитации. Верит, что на проекте она встретит своего человека.

Елизавета, 27 лет

Киев

Крупье

Работа девушки сложна из-за ответственности и точного подсчета больших сумм игроков. В казино нельзя общаться с гостями вне здания. Лиза решила попытаться построить личную жизнь в проекте «Холостяк».

Катя, 24 года

Киев

Фотомодель

С 15 лет работала в Германии, Италии, Англии и Франции. Работа непростая – постоянно нужно посещать кастинги, держать себя в модельной форме. С 17 лет Катя сама себя обеспечивает. Родители работают в ЗАГСе. Когда девушка видит счастливые пары на свадьбах, начинает задумываться, что она тоже хочет найти свою половинку.

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