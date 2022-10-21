10 фактов о новом Холостяке Алексе Топольском

Эта осень, как никогда, будет наполнена жизнью, и нас снова будет вдохновлять любовь. Уже 28 октября на СТБ стартует 12-й сезон романтического реалити «Холостяк». Свое сердце навстречу любви и мечте откроет бизнесмен Алекс Топольский. Предлагаем познакомиться с новым Холостяком поближе и узнать о нем интересные факты.

Алексу 33 года, родился и вырос во Львове. «Я посетил многие страны и города, но считаю Львов самым красивым, самым атмосферным и лучшим местом на планете», – говорит о родном городе мужчина.

Интерес к бизнесу появился у Алекса еще в детстве благодаря отцу. Уже в 16 лет парень организовывал ивенты с приглашенными звездами, а в 18 – руководил сетью розничных магазинов косметики.

В 21 Алекс переехал в США, чтобы построить бизнес за границей. Путь к мечте не был легок, однако мужчина уверен: все трудности только закалили его характер.

В 2017 году открыл первую AirBnb студию в Голливуде. И только через год создал сеть из 12 апартаментов в Лос-Анджелесе.

Алекс обожает животных. 13 лет у него жил золотистый ретривер по кличке Шелф. Затем он взял из приюта черно-белого питбуля Кингстона. «Не будьте равнодушны к брошенным животным. Даже небольшой жест доброты и маленькое усилие может спасти им всю жизнь» , – призывает Холостяк.

В 2020 году, когда бушевал ковод, разработал и создал инновационный продукт Phonetized – зарядное устройство для телефона, убивающего бактерии.

У Алекса много хобби, среди которых: кроссфит, фитнес, баскетбол, футбол, фотография.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Алекс присоединился к команде международной гуманитарной организации HOPE Worldwide, чтобы помогать украинским женщинам, вынужденным временно выехать за границу ради безопасности детей. А также с первого дня поддерживает Украину на информационном фронте и даже сам монтировал видео, чтобы воочию показать потенциальным донорам страшные кадры бомбардировок жилых домов, школ, больниц и детских садов в Украине.

Холостяк уверен, что украинский язык должен знать каждый гражданин государства. С началом полномасштабного вторжения россии в Украину, решение Алекса было принципиальным – разговаривать и вести соцсети на украинском.