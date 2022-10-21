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Холостяк

10 фактів про нового Холостяка Алекса Топольського

21.10.2022

Ця осінь, як ніколи, буде наповнена життям, і нас знову надихатиме любов. Вже 28 жовтня на СТБ стартує 12 сезон романтичного реаліті «Холостяк». Своє серце назустріч коханню і мрії відкриє бізнесмен Алекс Топольський. Пропонуємо познайомитися з новим Холостяком ближче та дізнатися про нього цікаві факти. 

алекс топольский

  1. Алексу 33 роки, народився та виріс у Львові. «Я відвідав багато країн та міст, але вважаю Львів найкрасивішим, найбільш атмосферним та найкращим місцем на планеті», – говорить про рідне місто чоловік. 
  2. Інтерес до бізнесу з’явився у Алекса ще в дитинстві завдяки батькові. Вже у 16 років хлопець організовував івенти із запрошеними зірками, а у 18 – керував мережею роздрібних магазинів косметики.
  3. У 21 Алекс переїхав до США, щоб побудувати бізнес за кордоном. Шлях до мрії не був легким, проте чоловік впевнений: всі труднощі лише загартували його характер.
  4. У 2017 році відкрив першу AirBnb студію у Голлівуді. І лише за рік створив мережу з 12 апартаментів у Лос-Анджелесі.
  5. Алекс обожнює тварин. 13 років у нього жив золотистий ретривер на прізвисько Шелф. Потім він взяв з притулку чорно-білого пітбуля Кінгстона. «Не будьте байдужі до покинутих тварин. Навіть невеликий жест доброти та маленьке зусилля може врятувати їм ціле життя», – закликає Холостяк. 
  6. У 2020 році, коли вирував ковід, розробив і створив інноваційний продукт Phonetized – зарядний пристрій для телефону, що вбиває бактерії.
  7. У Алекса багато хобі, серед яких: кросфіт, фітнес, баскетбол, футбол, фотографія. 
  8. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну Алекс приєднався до команди міжнародної гуманітарної організації HOPE Worldwide, щоб допомагати українським жінкам, вимушеним тимчасово виїхати за кордон заради безпеки дітей. А також з першого дня підтримує Україну на інформаційному фронті і навіть сам монтував відео, щоб наочно показати потенційним донорам страшні кадри бомбардувань житлових будинків, шкіл, лікарень і дитячих садочків в Україні.
  9. Холостяк переконаний, що українську мову має знати кожен громадянин держави. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, рішення Алекса було принциповим – розмовляти і вести соцмережі українською. 
  10. У стосунках для Алекса важливо, аби у закоханих були спільні цінності та збігалися погляди на життя. 

Більше на тему: Холостяк 12: Алекс Топольский про навчання, підтримку і українську мову

Якою буде історія кохання Алекса Топольського, дивіться у реаліті «Холостяк» на СТБ щоп’ятниці, з 28 жовтня, о 19:00. 

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