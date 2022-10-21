10 фактів про нового Холостяка Алекса Топольського

Ця осінь, як ніколи, буде наповнена життям, і нас знову надихатиме любов. Вже 28 жовтня на СТБ стартує 12 сезон романтичного реаліті «Холостяк». Своє серце назустріч коханню і мрії відкриє бізнесмен Алекс Топольський. Пропонуємо познайомитися з новим Холостяком ближче та дізнатися про нього цікаві факти.

Алексу 33 роки, народився та виріс у Львові. «Я відвідав багато країн та міст, але вважаю Львів найкрасивішим, найбільш атмосферним та найкращим місцем на планеті», – говорить про рідне місто чоловік.

Інтерес до бізнесу з’явився у Алекса ще в дитинстві завдяки батькові. Вже у 16 років хлопець організовував івенти із запрошеними зірками, а у 18 – керував мережею роздрібних магазинів косметики.

У 21 Алекс переїхав до США, щоб побудувати бізнес за кордоном. Шлях до мрії не був легким, проте чоловік впевнений: всі труднощі лише загартували його характер.

У 2017 році відкрив першу AirBnb студію у Голлівуді. І лише за рік створив мережу з 12 апартаментів у Лос-Анджелесі.

Алекс обожнює тварин. 13 років у нього жив золотистий ретривер на прізвисько Шелф. Потім він взяв з притулку чорно-білого пітбуля Кінгстона. «Не будьте байдужі до покинутих тварин. Навіть невеликий жест доброти та маленьке зусилля може врятувати їм ціле життя», – закликає Холостяк.

У 2020 році, коли вирував ковід, розробив і створив інноваційний продукт Phonetized – зарядний пристрій для телефону, що вбиває бактерії.

У Алекса багато хобі, серед яких: кросфіт, фітнес, баскетбол, футбол, фотографія.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну Алекс приєднався до команди міжнародної гуманітарної організації HOPE Worldwide, щоб допомагати українським жінкам, вимушеним тимчасово виїхати за кордон заради безпеки дітей. А також з першого дня підтримує Україну на інформаційному фронті і навіть сам монтував відео, щоб наочно показати потенційним донорам страшні кадри бомбардувань житлових будинків, шкіл, лікарень і дитячих садочків в Україні.

Холостяк переконаний, що українську мову має знати кожен громадянин держави. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, рішення Алекса було принциповим – розмовляти і вести соцмережі українською.