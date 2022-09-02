Холостяк 12: Алекс Топольский об обучении, поддержке и украинском языке

Этой осенью телеканал СТБ покажет 12 сезон романтического реалити «Холостяк», съемки которого завершились в январе. Нашу весну украли, но эту осень мы никому не отдадим и наполним ее жизнью. Главным героем сезона стал 32-летний львовянин Алекс Топольский, построивший собственный бизнес в Америке. А с началом полномасштабного вторжения Алекс присоединился к команде международной гуманитарной организации HOPE Worldwide, помогающей беженцам. Недавно Холостяк обратился к украинцам со словами поддержки. О чем говорил Алекс в обращении – читайте в материале STB.UA.

Главный герой 12 сезона полностью перешел на общение на украинском языке. Это не первое обращение Алекса к зрителям. Но первое в видеоформате. Мужчина попросил воспринимать все ошибки на начальном этапе с пониманием, ведь он только привыкает и учится.

«Пытаюсь разговаривать на украинском языке. Я общался в детстве на русском… Но я очень уважаю, что все украинцы поддерживают украинский язык. Таким образом мы поддерживаем суверенитет нашего государства, и его независимость. Буду стараться как могу», — говорит Холостяк.

Больше на тему: Холостяк Алекс Топольский: Мне важно, чтобы меня читали на украинском

«Сейчас многие переживают очень сложные времена: эмоционально, психологически, физически. Поэтому важно поддерживать друг друга. Поддержка может быть разной. Можно с утра встать и позвонить родным. Мы все люди, должны заботиться друг о друге. Только таким образом украинцы будут вместе, сильными и будет просматриваться наша свобода», — считает Алекс.

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину, Алекс сразу понял, чему именно должен посвятить себя в ближайшее время. Топольский присоединился к команде международной гуманитарной организации HOPE Worldwide. После длительных гуманитарных и волонтерских работ Холостяк понял, что самое важное сегодня — это поддержка.

«Мой месседж таков: если вы находитесь в местах боевых действий, важно поддерживать тех, кто рядом. И вам будет легче, и тому, кто рядом с вами», — добавляет Холостяк.

Подытоживая, Алекс также отметил, что общаться на родном языке ему нравится. Более того, чувствует всю его красоту и благозвучие: «Украинский язык очень мелодичный, теплый, приятный. Видел статистику, что наш язык — один из самых красивых. Даже самому становится приятно, когда общаюсь на украинском».

ЛЮБИ ЖИЗНЬ вместе с СТБ — скоро, каждую пятницу проект «Холостяк»-12.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ