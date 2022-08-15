Холостяк 2022 Алекс Топольский: Мне важно, чтобы меня читали на украинском

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Холостяк

Холостяк Алекс Топольский: Мне важно, чтобы меня читали на украинском

15.08.2022

Главный герой романтического реалити «Холостяк»-12 Алекс Топольский с началом полномасштабного вторжения россии помогал украинцам вместе с волонтерами. Потом надолго пропал из соцсетей, чем вызвал много любопытства к своим занятиям. Холостяк объяснил, что отвлекло его внимание от общения с поклонниками. Подробнее — в материале на STB.UA.

Алекс Топольський

Алекс Топольский ― Холостяк и украинский бизнесмен, построивший собственный бизнес в США. С нападением россии на Украину 24 февраля 2022 он присоединился к волонтерам, которые помогают украинцам. Сегодня Холостяк снова обратился к поклонникам в Instagram.

«Друзья, некоторое время меня не было в соцсетях из-за большого пласта работы и событий, но хочу вернуться к общению с вами. И напомнить, что в сверхсложные для страны времена важно оставаться едиными и делать добро каждый день. Помогать тем, кто в этом нуждается, поддерживать близких и родных, страну, армию», ― объяснил Холостяк.

Также он признался, что его радует популярность украинского языка и сам Алекс переходит на родной язык в соцсетях.

«Культура, ценности, традиции – то, что у нас никогда не отобрать, как бы этого ни хотел враг. Мы сильны и сможем все. Мои сообщения теперь тоже будут на украинском. Я понимаю, что могу допускать ошибки, использовать неидеальные формулировки, но для меня важно, чтобы меня сейчас читали именно по-украински», ― заключил Топольский.

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