Холостяк 2022 Алекс Топольский: Мені важливо, щоб мене читали українською

Холостяк Алекс Топольский: Мені важливо, щоб мене читали українською

Головний герой романтичного реаліті «Холостяк»-12 Алекс Топольський з початком повномасштабного вторгнення росії допомагав українцям разом із волонтерами. Потім надовго зник із соцмереж, чим викликав багато цікавості до своїх занять. Холостяк пояснив, що відволікло його увагу від спілкування з прихильниками. Докладніше — у матеріалі на STB.UA.

Алекс Топольський ― Холостяк та український бізнесмен, який побудував власний бізнес у США. Із нападом росії на Україну 24 лютого 2022 року він доєднався до волонтерів, які допомагають українцям. Сьогодні Холостяк знову звернувся до прихильників у Instagram.

«Друзі, деякий час мене не було у соцмережах через великий пласт роботи та події, але хочу повернутися до спілкування з вами. І нагадати, що у надскладні для країни часи важливо залишатися єдиними та роботи добро щодня. Допомагати тим, хто цього потребує, підтримувати близьких та рідних, країну, армію», ― пояснив Холостяк.

Також він зізнався, що його тішить популярність української мови, і сам Алекс переходить на рідну мову в соцмережах.

«Культура, цінності, традиції — те, що у нас ніколи не відібрати, як би цього не хотів ворог. Ми сильні і зможемо все. Мої дописи тепер теж будуть українською. Я розумію, що можу допускати помилки, використовувати неідеальні формулювання, але для мене важливо, щоб мене зараз читали саме українською», ― запевнив Топольський.

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