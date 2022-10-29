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Холостяк

Хто став учасницями 12 сезону проєкту «Холостяк»

29.10.2022

Довгоочікувана прем’єра найромантичнішого проєкту осені вийшла на телеекрани! Головний герой 12 сезону реаліті «Холостяк» Алекс Топольський познайомився з усіма учасницями. На Першій вечірці чоловік пішов на зміну правил, щоб не помилитися у своєму виборі. Хто став учасницями проєкту — читайте в матеріалі STB.UA.

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Не даремно реаліті порівнюють з експрес-версією звичного життя. Адже за декілька місяців, а то й тижнів пара проживає неймовірну кількість емоцій та почуттів. Це і перша зустріч, і «метелики в животі», і побачення, і знайомство з близьким оточенням. Та головне — фінальне рішення. 

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Щороку головні герої зустрічали учасниць на Першій вечірці і, керуючись враженнями, робили свій вибір на користь 15 дівчат. Решта учасниць одразу від’їжджали додому. Проте Алекс відразу вніс зміни в проєкт, чим заінтригував дівчат. У проекті лишилося 19 суперниць.

Більше на тему: 10 фактів про нового Холостяка Алекса Топольського

Аліна, 23 роки

Мирноград

Фінансовий аналітик

Допомагає сім’ї. Проте в юності Аліни були скрутні часи, коли навіть їжа здавалася розкішшю. Дівчина поїхала до Києва будувати кар’єру й досягла успіху, почавши з посади секретарки.

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Олександра, 29 років

Київ

Директорка ІТ-компанії

Батьки виховували Сашу, як принцесу: вкладали любов та гроші, радували та балували. З чоловічою увагою проблем немає, але дівчина не може закохатися. 

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Марина, 25 років

с. Катеринівка, Харківська область.

Косметологиня

Працює б’юті-косметологинею у Києві та Харкові. Для Марини важливо мати привабливий зовнішній вигляд, тому дівчина завжди знаходить час для себе та своєї вроди.

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Юля, 22 роки

Сміла

Вишивальниця

Юля займається текстильним мистецтвом. Її вишивка продається у приватні колекції. Вона впевнена, що під час першої зустрічі чоловіки відчувають її сексуалну енергію.

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Юля, 27 років

Бучач

Директорка банкетної служби

Юля підготувала близько 6 тисяч різноманітних свят, серед яких: весілля та дні народження. Працювала з багатьма знаменитостями в Україні у своїй сфері. 

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Вікторія, 37 років

Київ

Акторка

Вікторія ― творча особистість, акторка. Була задіяна в українських картинах. І хоча професія зобов’язує постійно грати роль, у житті Вікторії хочеться залишатись собою. Мріє зустріти чоловіка, який покохає її справжню.

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Настя, 24 роки

Дніпро

Приватна підприємиця

Настя зізналася, що найгірший день у її житті був у віці 19 років, коли вона дізналася, що у неї рак ― лімфома. Настя була двічі заміжня. Зараз виховує доньку, яку вважає сенсом свого життя. 

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Ольга, 32 роки

Київ

Тілоохоронця

Олю надихає те, що вона може захистити людину. Її віддача на роботі має бути максимальною. Неодноразово відбивала напади у різних місцях. Водить авто та може посадити вертоліт. Проте дівчина живе чужим життям та не може побудувати своє особисте щастя. Саме тому Оля прийшла на проєкт.

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Анастасія, 28 років

Одеса

Нутриціологиня

Анастасія виховує двох дітей ― хлопчика та дівчинку. Настя дуже рано завагітніла. Народила сина в 16 років, а доньку в 17. Якось вони з дітьми разом дивилися «Холостяка», і син сказав: «Мам, твоє місце там».

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Оля, 24 роки

Нью-Йорк (США)

Організаторка дитячих свят

Тато Олі переїхав у Нью-Йорк. Коли ж сама дівчина побувала там вперше, то закохалася в мегаполіс. Через 4 місяці вона відкрила в Нью-Йорку свій бізнес. Проте хоче мати стосунки з чоловіком із України.

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Олена, 27 років

Київ

Керівниця юридичного відділу

Олена вважає, що зробила все для кар’єри: за свою роботу у неї було більше 300 справ, з яких програно – тільки 2. Дівчина звикла до конкуренції та зовсім не налаштована на поразку. Розраховує завоювати серце Холостяка.

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Аміна, 20 років

Київ

Медсестра

Закінчила медичний коледж та планує стати лікаркою. Захоплюється плетінням з соломи. 

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Роксолана, 28 років

Дніпро

Візажистка

Мріє про власний бізнес у сфері краси. Завжди займається вдосконаленням своїх професійних навичок. Проте також хоче створити сім’ю, знайти гарного чоловіка, сильне кохання і гармонію. 

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Саша, 25 років

Харків

Безробітна

Займається спортом, духовним розвитком, медитує. Вважає, що своєю енергетикою зачарує Холостяка. 

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Елізабет, 21 рік

Стокгольм (Швеція)

Студентка

Вчиться на філософському факультеті. У вільний час малює картини, подорожує. 

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Аделіна, 19 рік

Київ

Танцівниця та хореографиня

Аделіна – творча дівчина. Брала участь у відомих танцювальних шоу. Сподівається знайти кохання на романтичному реаліті.

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Людмила, 24 роки

Чернівці

Гравчиня збірної України з волейболу

Людмила була високою з дитинства. Вже у 13 років її зріст перевищував 180 см. 

Через змагання та спорт у дівчини немає часу на стосунки. Зараз Людмила на реабілітації. Вірить, що на проєкті зустріне свою людину.

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Єлизавета, 27 років

Київ

Круп’є 

Робота дівчини складна через відповідальність та точні підрахунки великих сум гравців. У казино не можна спілкуватися з гостями поза будівлею. Тож Ліза вирішила спробувати побудувати особисте життя у проєкті «Холостяк».

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Катя, 24 роки

Київ

Фотомодель

З 15 років працювала у Німеччині, Італії, Англії та Франції. Робота непроста ― постійно треба відвідувати кастинги, тримати себе у модельній формі. З 17 років Катя сама себе забезпечує. Батьки працюють у РАГСі. Коли дівчина бачить щасливі пари на весіллях, починає задумуватися, що вона також хоче знайти свою половинку.

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

Холостяк 12 випуск 1: хто став учасницями проєкту Холостяк

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