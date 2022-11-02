Холостяк 12 сезон: Чим здивує 2 випуск Холостяк від 04.11.22

Холостяк 12: чим здивує 2 випуск від 04.11.2022?
4 листопада на телеканалі СТБ вийде 2 випуск довгоочікуваної прем’єри романтичного реаліті «Холостяк»-12. Головним героєм став львів’янин, засновник бізнесу в США — 33-річний Алекс Топольський. Після першої вечірки чоловік пообіцяв відразу перейти до побачень з дівчатами. Чим же здивує і запам’ятається 2 випуск реаліті «Холостяк»-12? Не пропустіть у п’ятницю о 19:00 на СТБ!
Дівчата щойно оселилися до будинку. П’ять учасниць вже вирушають на перше побачення з Алексом. Тим часом інші розбираються з новими правилами головного героя. Основне питання: яку функцію має виконувати господиня дому?
- З ким Алекс вирушить на індивідуальне побачення, яке відкриє найпотаємніші куточки душі?
- Кому з дівчат поталанило стати моделями в об’єктиві Холостяка?
- Хто з учасниць насолодиться подарунками чоловіка на особистому побаченні?
- Хто наважиться розкрити свої секрети?
- І як на це відреагує сам Алекс?
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Не пропустіть уже 04.11.2022 другий випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Вмикайте телеканал СТБ о 19:00.
Проєкт було відзнято до 24 лютого 2022 року.
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