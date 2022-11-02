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Холостяк

Холостяк 12: чим здивує 2 випуск від 04.11.2022?

02.11.2022

4 листопада на телеканалі СТБ вийде 2 випуск довгоочікуваної прем’єри романтичного реаліті «Холостяк»-12. Головним героєм став львів’янин, засновник бізнесу в США — 33-річний Алекс Топольський.  Після першої вечірки чоловік пообіцяв відразу перейти до побачень з дівчатами. Чим же здивує і запам’ятається 2 випуск реаліті «Холостяк»-12? Не пропустіть у п’ятницю о 19:00 на СТБ!

Холостяк 12 сезон: Чим здивує 2 випуск Холостяк від 04.11.22

Дівчата щойно оселилися до будинку. П’ять учасниць вже вирушають на перше побачення з Алексом. Тим часом інші розбираються з новими правилами головного героя. Основне питання: яку функцію має виконувати господиня дому?

  • З ким Алекс вирушить на індивідуальне побачення, яке відкриє найпотаємніші куточки душі?
  • Кому з дівчат поталанило стати моделями в об’єктиві Холостяка?
  • Хто з учасниць насолодиться подарунками чоловіка на особистому побаченні?
  • Хто наважиться розкрити свої секрети?
  • І як на це відреагує сам Алекс?

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Холостяк 12 сезон: Чим здивує 2 випуск Холостяк від 04.11.22

Не пропустіть уже 04.11.2022 другий випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Вмикайте телеканал СТБ о 19:00. 

Проєкт було відзнято до 24 лютого 2022 року.

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