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Холостяк

Самое главное, чтобы человек оставался собой: Холостяк Алекс Топольский о Первой вечеринке и будущей избраннице

27.10.2022

Эта осень, как никогда, будет наполнена жизнью, и нас снова будут вдохновлять чувства. Ведь 28 октября в 19:00 на СТБ стартует 12-й сезон романтического реалити «Холостяк». Свое сердце навстречу любви и мечте откроет Алекс Топольский – украинец, построивший успешный бизнес за границей. В канун Первой вечеринки мужчина поделился мыслями о новом этапе в своей жизни, а также рассказал, какой видит свою избранницу.

Интервью Холостяка 12 сезона Алекса Топольского

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Алекс, поделись ожиданиями от Первой вечеринки.

Настроение отличное! Очень хочу погрузиться в эмоции и познакомиться с девушками. Конечно, мечтаю влюбиться. Для меня важно, чтобы это было настоящее искреннее чувство, которое я давно ищу. Надеюсь, на проекте я смогу найти своего человека, с которым мы построим отношения, а в будущем, возможно, создадим семью.

Признавайся, волнуешься?

Первая вечеринка – очень важное событие. Чувствую определенный мандраж (улыбается). Но нет, я не волнуюсь, это скорее приятное ожидание. Меня ожидает действительно волшебная ночь.

Чем тебя может поразить женщина во время знакомства?

Самое главное, чтобы она оставалась собой при любых обстоятельствах. Не пыталась играть роль или казаться лучше, чем есть на самом деле.

А какой подарок тебе понравился бы?

Мне нравятся подарки, сделанные своими руками. Ведь таким образом человек вкладывает свою душу, сердце и мысли.

Интервью Холостяка 12 сезона Алекса Топольского

Алекс, какой видишь свою будущую избранницу?

Это искренняя, добрая девушка, стремящаяся развиваться как личность.

Веришь в «химию» с первых минут общения?

Скорее, да, чем нет. За первые минуты общения я уже могу понять, легко ли мне с этим человеком, возникла ли связь или мы на одной волне. У каждого из нас своя уникальная энергетика. Если она сочетается, возникает та самая «химия».

Интервью Холостяка 12 сезона Алекса Топольского

 Не пропустите Первую вечеринку 12 сезона романтического реалити «Холостяк» уже в эту пятницу, 28 октября, в 19:00 на СТБ.

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