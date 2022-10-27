Інтерв'ю Холостяка 12 сезону Алекса Топольського

Найголовніше, аби людина залишалася собою: Холостяк Алекс Топольський про Першу вечірку та майбутню обраницю

Ця осінь, як ніколи, буде наповнена життям, і нас знову надихатимуть почуття. Адже 28 жовтня о 19:00 на СТБ стартує 12 сезон романтичного реаліті «Холостяк». Своє серце назустріч коханню і мрії відкриє Алекс Топольський – українець, який побудував успішний бізнес за кордоном. Напередодні Першої вечірки чоловік поділився думками про новий етап у своєму житті, а також розповів, якою бачить свою обраницю.

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Алекс, поділись очікуваннями від Першої вечірки.

Настрій чудовий! Дуже хочу поринути в емоції та познайомитися з дівчатами. Звісно, мрію закохатися. Для мене важливо, аби це було справжнє щире почуття, яке я давно шукаю. Сподіваюсь, на проєкті я зможу знайти свою людину, з якою ми побудуємо стосунки, а в майбутньому, можливо, створимо сім’ю.

Зізнавайся, хвилюєшся?

Перша вечірка – дуже важлива подія. Відчуваю певний мандраж (усміхається). Але ні, я не хвилююсь, це, скоріш, приємне очікування. На мене очікує дійсно чарівна ніч.

Чим тебе може вразити дівчина під час знайомства?

Найголовніше, аби вона залишалася собою за будь-яких обставин. Не намагалась грати роль чи здаватися кращою, ніж є насправді.

А який подарунок тобі б сподобався?

Мені подобаються подарунки, зроблені своїми руками. Адже таким чином людина вкладає свою душу, серце та думки.

Алексе, якою бачиш свою майбутню обраницю?

Це щира, добра дівчина, яка прагне розвиватися як особистість.

Віриш у «хімію» з перших хвилин спілкування?

Скоріш, так, ніж ні. За перші хвилини спілкування я вже можу зрозуміти, чи легко мені з цією людиною, чи виник зв’язок, чи ми на одній хвилі. У кожного з нас своя унікальна енергетика. Якщо вона поєднується, виникає та сама «хімія».

Не пропустіть Першу вечірку 12 сезону романтичного реаліті «Холостяк» вже цієї п’ятниці, 28 жовтня, о 19:00 на СТБ.

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