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Холостяк

Прем’єра «Холостяк»-12: чим здивує 1 випуск романтичного реаліті від 28.10.2022?

25.10.2022

28 жовтня на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра романтичного реаліті «Холостяк»-12. Головним героєм став львів’янин, бізнесмен, засновник бізнесу в США — 33-річний Алекс Топольський. Традиційно в 1 випуску Холостяк зустріне всіх учасниць, які прибудуть на Першу вечірку. Чим ще здивує і запам’ятається прем’єра реаліті «Холостяк»-12? Не пропустіть у п’ятницю о 19:00 на СТБ!

Холостяк 12 сезон: Чим здивує 1 випуск Холостяк від 28.10.22

Уже у п’ятницю глядачі стануть свідками зародження нової історії, де головний герой Алекс Топольський шукатиме свою кохану. Чоловік впевнений, що на проєкті точно можна зустріти кохання і побудувати міцні стосунки. А поки Холостяк перебуває на старті свого шляху і готується до знайомства з учасницями нового сезону.

Холостяк 12 сезон: Чим здивує 1 випуск Холостяк від 28.10.22

У 1 випуску романтичного реаліті ви дізнаєтеся:

  • Як дівчата дивуватимуть і підкорюватимуть чоловіка?
  • На що готові суперниці, щоб отримати троянду?
  • Чи погодиться Алекс на побачення після Першої вечірки?
  • Невже Холостяк дасть згоду на заручини у 1 випуску?
  • Які правила вирішить змінити головний герой, щоб точно не помилитися у виборі?
  • Чи буде Холостяк дарувати троянду першого враження?

Холостяк 12 сезон: Чим здивує 1 випуск Холостяк від 28.10.22

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Не пропустіть уже 28.10.2022 прем’єру довгоочікуваного романтичного реаліті «Холостяк»-12. Вмикайте телеканал СТБ о 19:00 і першими познайомтеся з Алексом Топольським.

Холостяк 12 сезон: Чим здивує 1 випуск Холостяк від 28.10.22

Проєкт було відзнято до 24 лютого 2022 року.

Video: Прем’єра «Холостяк»-12: чим здивує 1 випуск романтичного реаліті від 28.10.2022?

Дивіться 1 випуск проєкту Холостяк 12 сезон на телеканалі СТБ. Чим запам'ятається 1 випуск проекту Холостяк 12 від 28.10.2022? Дивіться у відео анонс Холостяка

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