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Холостяк

Премьера «Холостяк»-12: чем удивит 1 выпуск романтического реалити от 28.10.2022?

25.10.2022

28 октября на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера романтического реалити «Холостяк»-12. Главным героем стал львовянин, бизнесмен, основатель бизнеса в США – 33-летний Алекс Топольский. Традиционно в 1 выпуске Холостяк встретит всех участниц, прибывших на Первую вечеринку. Чем еще удивит и запомнится премьера реалити «Холостяк»-12? Не пропустите в пятницу в 19:00 на СТБ!

Холостяк 12 сезон: Чем удивит 1 выпуск Холостяк от 28.10.22

Уже в пятницу зрители станут свидетелями зарождения новой истории, где главный герой Алекс Топольский будет искать свою возлюбленную. Мужчина уверен, что на проекте точно можно встретить любовь и построить крепкие отношения. А пока Холостяк находится на старте своего пути и готовится к знакомству с участницами нового сезона!

Холостяк 12 сезон: Чем удивит 1 выпуск Холостяк от 28.10.22

В 1 выпуске романтического реалити «Холостяк»-12 вы узнаете:

  • Как девушки будут удивлять и покорять мужчину?
  • К чему готовы соперницы, чтобы получить розу?
  • Согласится ли Алекс на свидание после Первой вечеринки?
  • Неужели Холостяк сможет обручиться в 1 выпуске?
  • Какие правила решит сменить главный герой, чтобы точно не ошибиться в выборе?
  • Будет ли Холостяк вручать розу первого впечатления?

Холостяк 12 сезон: Чем удивит 1 выпуск Холостяк от 28.10.22

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Не пропустите 28.10.2022 премьеру долгожданного романтического реалити «Холостяк»-12. Включайте телеканал СТБ в 19:00 и первыми познакомьтесь с Алексом Топольским.

Холостяк 12 сезон: Чем удивит 1 выпуск Холостяк от 28.10.22

Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.

Video: Премьера «Холостяк»-12: чем удивит 1 выпуск романтического реалити от 28.10.2022?

Смотрите 1 выпуск проекта Холостяк 12 сезон на телеканале СТБ. Чем запомнится 1 выпуск проекта Холостяк 12 от 28.10.2022? Смотрите в видео анонс

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