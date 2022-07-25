Иракли Макацария женился: не смог сдержать слез увидев невесту — ФОТО

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Холостяк

Не сдержал слезы: Иракли Макацария женился на Лизе Чичуа

25.07.2022

Бизнесмен и главный герой романтического реалити «Холостяк»-6 Иракли Макацария долго держал интригу и не объявлял о серьезных намерениях. Однако Лиза Чичуа покорила сердце завидного холостяка, и год спустя после объявления об отношениях, пара поженилась. За свадьбу невеста несколько раз сменила платья, а счастливая пара продемонстрировала зажигательные танцы и пение. Подробнее — в материале на STB.UA.

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

23 июля Иракли Макацария женился на своей 20-летней избраннице Лизе Чичуа. Фото и видео с праздника Иракли опубликовал в Instagram.

Лиза несколько раз меняла платье ― от длинного белого пышного с корсетом к белому мини, в котором кормила мужа тортом уже в конце праздника. Иракли выбрал стильный черный костюм с галстуком-бабочкой.

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Во время празднования в ресторане Иракли и Лиза пели со сцены.

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Также на празднике были зажигательные грузинские танцы.

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Когда Лиза вместе с отцом выходила к гостям и любимому, Макацария не смог сдержать слез. Он смотрел на красавицу-невесту и плакал, закрывая лицо ладонью. В руках он держал для будущей жены букет белых роз.

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

В конце празднования новые супруги с шутками порезали свадебный торт, а затем накормили друг друга.

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

В воскресенье Иракли и Лиза улетели на отдых – бывший Холостяк показал фото из самолета.

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Напомним, что в конце апреля Иракли Макацария сделал предложение своей избраннице Лизе Чичуа. Он приготовил любимой сюрприз на горной вершине в Тбилиси. Оттуда открывается отличная панорама на горы. В июне они сообщили о свадьбе.

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Главный герой «Холостяка»-6 Иракли Макацария долгое время не афишировал личную жизнь. Но в апреле 2021 рассекретил свои отношения с 19-летней девушкой.

Пара уже объясняла, что разница в возрасте их не волнует.

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