Иракли Макацария женился: не смог сдержать слез увидев невесту — ФОТО

Не сдержал слезы: Иракли Макацария женился на Лизе Чичуа
Бизнесмен и главный герой романтического реалити «Холостяк»-6 Иракли Макацария долго держал интригу и не объявлял о серьезных намерениях. Однако Лиза Чичуа покорила сердце завидного холостяка, и год спустя после объявления об отношениях, пара поженилась. За свадьбу невеста несколько раз сменила платья, а счастливая пара продемонстрировала зажигательные танцы и пение. Подробнее — в материале на STB.UA.
23 июля Иракли Макацария женился на своей 20-летней избраннице Лизе Чичуа. Фото и видео с праздника Иракли опубликовал в Instagram.
Лиза несколько раз меняла платье ― от длинного белого пышного с корсетом к белому мини, в котором кормила мужа тортом уже в конце праздника. Иракли выбрал стильный черный костюм с галстуком-бабочкой.
Во время празднования в ресторане Иракли и Лиза пели со сцены.
Также на празднике были зажигательные грузинские танцы.
Когда Лиза вместе с отцом выходила к гостям и любимому, Макацария не смог сдержать слез. Он смотрел на красавицу-невесту и плакал, закрывая лицо ладонью. В руках он держал для будущей жены букет белых роз.
В конце празднования новые супруги с шутками порезали свадебный торт, а затем накормили друг друга.
В воскресенье Иракли и Лиза улетели на отдых – бывший Холостяк показал фото из самолета.
Напомним, что в конце апреля Иракли Макацария сделал предложение своей избраннице Лизе Чичуа. Он приготовил любимой сюрприз на горной вершине в Тбилиси. Оттуда открывается отличная панорама на горы. В июне они сообщили о свадьбе.
Главный герой «Холостяка»-6 Иракли Макацария долгое время не афишировал личную жизнь. Но в апреле 2021 рассекретил свои отношения с 19-летней девушкой.
Пара уже объясняла, что разница в возрасте их не волнует.
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