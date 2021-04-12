Свершилось! Завидный мужчина и экс-Холостяк 6 сезона Иракли Макацария встретил свою любовь. Мужчина опубликовал фото со своей девушкой в социальной сети. Кто она? Узнайте в нашем материале.

Напомним, что в 6 сезоне проекта «Холостяк» тогдашний главный герой Иракли Макацария вручил кольцо Алене Лесик. Однако после пара рассталась. И с тех пор мужчина не афишировал свою личную жизнь. Более того, грузинский продюсер отмечал, что его сердце свободно.

Однако недавно Иракли опубликовал фото с девушкой, которое именовал как любовь всей жизни. Ею оказалась грузинка Лиза, которой 19 лет. Разница в возрасте с мужчиной составляет 17 лет. Поклонники активно поздравляют пару, а страница девушки набирает популярности.

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