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Іраклі Макацарія вперше показав кохану

12.04.2021

Здійснилося! Завидний чоловік і екс-Холостяк 6 сезону Іраклі Макацарія зустрів своє кохання. Чоловік опублікував фото зі своєю дівчиною в соціальній мережі. Хто вона? Дізнайтеся в нашому матеріалі.

иракли макацария

Нагадаємо, що в 6 сезоні проєкту «Холостяк» тодішній головний герой Іраклі Макацарія вручив каблучку Олені Лесик. Однак потім пара розійшлася. Відтоді чоловік не афішував свого особистого життя. Ба більше, грузинський продюсер зауважував, що його серце вільне.

Однак нещодавно Іраклі опублікував фото з дівчиною, яке підписав як кохання усього життя. Нею виявилася грузинка Ліза, якій 19 років. Різниця у віці з чоловіком становить 17 років. Шанувальники активно вітають пару, а сторінка дівчини набирає популярності.

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