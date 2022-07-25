Іраклі Макацарія одружився: не зміг стримати сліз, побачивши наречену – ФОТО

Не стримав сльози: Іраклі Макацарія одружився з Лізою Чічуа

Бізнесмен та головний герой романтичного реаліті «Холостяк»-6 Іраклі Макацарія довго тримав інтригу та не оголошував про серйозні наміри. Проте Ліза Чічуа скорила серце відомого холостяка, і через рік після оголошення про стосунки, вони одружилися. За весілля наречена кілька разів змінила сукні, а щаслива пара продемонструвала запальні танці та співи. Докладніше — у матеріалі на STB.UA

23 липня Іраклі Макацарія одружився зі своєю 20-річною обраницею Лізою Чічуа. Фото та відео зі свята Іраклі опублікував у сторіз Instagram.

Ліза кілька разів змінювала сукню ― від довгої білої пишної сукні із корсетом до білої міні, у якій годувала чоловіка тортом уже наприкінці свята. Іраклі обрав стильний чорний костюм із краваткою-метеликом.

Під час святкування у ресторані Іраклі та Ліза співали зі сцени.

Також на святі були запальні грузинські танці.

Коли Ліза разом із батьком виходила до гостей та коханого, Макацарія не зміг стримати сліз. Він дивився на красуню-наречену і плакав, закриваючи обличчя долонею. У руках він тримав для майбутньої дружини букет білих троянд.

Наприкінці святкування нове подружжя із жартами порізало весільний торт, а потім нагодували одне одного.

У неділю Іраклі та Ліза полетіли на відпочинок ― колишній Холостяк показав фото з літака та після приземлення.

Нагадаємо, що на наприкінці квітня Іраклі Макацарія освідчився своїй обраниці Лізі Чічуа. Він підготував коханій сюрприз на гірській вершині у Тбілісі. Звідти відкривається чудова панорама на гори. У червні вони повідомили про весілля.

Головний герой «Холостяка»-6 Іраклі Макацарія тривалий час не афішував особисте життя. Але у квітні 2021 року розсекретив свої стосунки з 19-річною дівчиною на ім’я Ліза.

Пара вже пояснювала, що різниця у віці їх не хвилює.

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