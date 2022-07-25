Іраклі Макацарія одружився: не зміг стримати сліз, побачивши наречену – ФОТО

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Холостяк

Не стримав сльози: Іраклі Макацарія одружився з Лізою Чічуа

25.07.2022

Бізнесмен та головний герой романтичного реаліті «Холостяк»-6 Іраклі Макацарія довго тримав інтригу та не оголошував про серйозні наміри. Проте Ліза Чічуа скорила серце відомого холостяка, і через рік після оголошення про стосунки, вони одружилися. За весілля наречена кілька разів змінила сукні, а щаслива пара продемонструвала запальні танці та співи. Докладніше — у матеріалі на STB.UA

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

23 липня Іраклі Макацарія одружився зі своєю 20-річною обраницею Лізою Чічуа. Фото та відео зі свята Іраклі опублікував у сторіз Instagram.

Ліза кілька разів змінювала сукню ― від довгої білої пишної сукні із корсетом до білої міні, у якій годувала чоловіка тортом уже наприкінці свята. Іраклі обрав стильний чорний костюм із краваткою-метеликом.

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Під час святкування у ресторані Іраклі та Ліза співали зі сцени.

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Також на святі були запальні грузинські танці.

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Коли Ліза разом із батьком виходила до гостей та коханого, Макацарія не зміг стримати сліз. Він дивився на красуню-наречену і плакав, закриваючи обличчя долонею. У руках він тримав для майбутньої дружини букет білих троянд.

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Наприкінці святкування нове подружжя із жартами порізало весільний торт, а потім нагодували одне одного.

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

У неділю Іраклі та Ліза полетіли на відпочинок ― колишній Холостяк показав фото з літака та після приземлення.

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Нагадаємо, що на наприкінці квітня Іраклі Макацарія освідчився своїй обраниці Лізі Чічуа. Він підготував коханій сюрприз на гірській вершині у Тбілісі. Звідти відкривається чудова панорама на гори. У червні вони повідомили про весілля.

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа

Головний герой «Холостяка»-6 Іраклі Макацарія тривалий час не афішував особисте життя. Але у квітні 2021 року розсекретив свої стосунки з 19-річною дівчиною на ім’я Ліза.

Пара вже пояснювала, що різниця у віці їх не хвилює.

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