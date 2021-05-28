Проект «Холостяк»-11 подошел к логическому завершению. Главный герой сделал свой выбор и признался в любви одной-единственной. Однако жизнь после проекта оставалась до сих пор в тайне. Поэтому самым интересным для зрителей был вопрос, вместе ли еще пара 11 сезона романтического реалити «Холостяк»? Все подробности личной жизни Михаила Заливако и Анны Богдан стали известны в 13 выпуске проекта. Больше об этом — в материале.

Счастливый финал на проекте «Холостяк» — Михаил Заливако признался в любви Анне Богдан. Несмотря на множество комментариев зрителей, предположений поклонников и социальных шпионов, пара смогла удержать в тайне свою личную жизнь в течение трех месяцев!

И только теперь, когда двое пришли в студию, они смогли таки признаться, что остались вместе! Чувства не утихают, а только усиливаются. Более того, Миша и Аня живут вместе в Киеве, куда Михаил переехал ради любимой.

Больше о совместной жизни в столице, планах на будущее мы узнавали лично у Михаила и Ани. Пара рассказала, как изменилась их жизнь в отношениях, что Михаил подарил своей избраннице на Финальной церемонии кроме кольца, а также есть ли дома красная комната, о которой так мечтала Аня. Читайте большое эксклюзивное интервью пары 11 сезона проекта «Холостяк» — Михаила Заливако и Анны Богдан!

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