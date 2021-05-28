«Холостяк»-11: Чи залишилися разом Михайло Заливако і Анна Богдан?

Проєкт «Холостяк»-11 добіг логічного завершення. Головний герой зробив свій вибір і освідчився в коханні одній-єдиній. Проте життя після проєкту залишалося досі в таємниці. Тож найцікавішим для глядачів було питання, чи пара 11 сезону романтичного реаліті «Холостяк» усе ще разом? Усі подробиці особистого життя Михайла Заливака та Анни Богдан стали відомі у 13 випуску проєкту. Більше про це — в матеріалі.

Щасливий фінал на проєкті «Холостяк» — Михайло Заливако освідчився в коханні Анні Богдан. Попри безліч коментарів глядачів, припущень прихильників і соціальних шпигунів, пара змогла утримати в таємниці своє особисте життя протягом трьох місяців!

І тільки тепер, коли двоє завітали до студії, вони змогли таки зізнатися, що залишилися разом! Почуття не вщухають, а лише посилюються. Ба більше, Міша та Аня живуть разом у Києві, куди Михайло переїхав заради коханої.

Більше про спільне життя в столиці, плани на майбутнє ми дізнавалися особисто в Михайла та Ані. Пара розповіла, як змінилося їхнє життя в стосунках, що Михайло подарував своїй обраниці на Фінальній церемонії окрім каблучки, а також чи є вдома червона кімната, про яку так мріяла Аня. Читайте велике ексклюзивне інтерв’ю пари 11 сезону проєкту «Холостяк» — Михайла Заливака та Анни Богдан!

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