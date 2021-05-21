Финал проекта «Холостяк» всегда переполнен разными эмоциями. Для одной из девушек этот день становится новым этапом и счастливым завершением истории в реалити, а для другой финалистки — моментом разочарования и разбитого сердца. Так в финале 11 сезона Холостяк Михаил Заливако попрощался с Юлей «Зайкой». Больше об этом — читайте в материале.

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Красивая история, которая начиналась с первого индивидуального свидания и первого поцелуя на проекте, завершилась в финале отказом. Главный герой Михаил Заливако не вручил кольцо финалистке Юле. Вопреки всем светлым чувствам мужчина полюбил другую.

Напомним, что все попытки попрощаться с Юлей заканчивались ее слезным возвращением. Миша сам признавался, что скучает по ней и не жалеет, что вновь и вновь дает участнице шанс. Но не на сей раз.

«Знаешь, какое слово у меня ассоциируется с тобой? Екнуло. С первой секунды нашего знакомства. На проекте было ощущение, что ты моя девушка, а я твой парень, которые носят одинаковые кольца. Мне нравится, как ты принимаешь подарки, мою заботу о тебе. С восторгом. Ты очень внимательная и замечаешь детали. Я ценю это! Первое свидание было с тобой. Первый поцелуй — с тобой. И, к сожалению, первое разочарование тоже с тобой. На свиданиях у нас все было хорошо, но на следующий день я не понимал, что происходит с твоим настроением. И каждый раз приходилось начинать заново наши отношения. Потому что ты их усложняла тем, что не говорила о своих переживаниях, чувствах, чего хочешь и чего не хочешь. Тот шаг, который ты сделала ради нас, перечеркнул все неопределенности, которые были у нас до этого. Когда ты призналась в любви, мое сердце снова екнуло и я понял, как ты мне дорога. Я снова почувствовал нас парой, когда ты описала наш завтрак и наше совместное будущее. Но ты видишь его настолько размеренным и обыденным, где абсолютно нет развития ни моего, ни твоего, ни наших отношений. Я понял, что “екнуло” — это чистое, искреннее и доброе чувство к тебе. Но это не любовь. Поэтому я сегодня тебя отпускаю», — признался Михаил.

Слезное прощание. Юля в слезах призналась, что она, скорее всего, ошиблась, как и Холостяк.

«Спасибо тебе за то, что показал, что такое любовь. Что раскрыл мне такое чувство. И мне искренне жаль, что в будущем не будет нас. Правда, жаль», — попрощалась Юля.

В конце финалистка вернула кольцо с первого свидания.

«Мое сердце разбито. Уже который раз одним и тем же человеком. Весь мой сложнейший путь был зря. Кольцо носила только я, любила только я. Если человек тебя отпускает, то бороться не надо. Если он отпустил меня раз, то сделает это снова и снова. Будто стучишь в закрытые двери… В этот раз с этим нужно смириться, потому что это конец. Я ни о чем не жалею, просто буду знать, что когда человек любит, он никогда и никуда тебя не отпустит. Моя любовь осталась там».

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