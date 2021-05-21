З ким попрощався Холостяк Михайло Заливако у фіналі 11 сезону?

Фінал проєкту «Холостяк» завжди переповнений різними емоціями. Для однієї з дівчат цей день стає новим етапом і щасливим завершенням історії в реаліті, а для іншої фіналістки — моментом розчарування і розбитого серця. Так у фіналі 11 сезону Холостяк Михайло Заливако попрощався з Юлею «Зайкою». Більше про це — читайте в матеріалі.

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Красива історія, що починалася з першого індивідуального побачення і першого поцілунку на проєкті, завершилася у фіналі відмовою. Головний герой Михайло Заливако не вручив каблучки фіналістці Юлі. Всупереч усім світлим почуттям чоловік покохав іншу.

Нагадаємо, що всі спроби попрощатися з Юлею закінчувалися її слізним поверненням. Міша сам зізнавався, що сумує за нею і не шкодує, що знову і знову дає учасниці шанс. Проте не цього разу.

«Знаєш, яке слово у мене асоціюється з тобою? Тьохнуло. З першої секунди нашого знайомства. На проєкті було відчуття, що ти моя дівчина, а я твій хлопець, які носять однакові каблучки. Мені подобається, як ти приймаєш подарунки, мою турботу про тебе. Із захватом. Ти дуже уважна і помічаєш деталі. Я ціную це! Перше побачення було з тобою. Перший поцілунок — з тобою. І, на жаль, перше розчарування також з тобою. На побаченнях у нас усе було добре, але наступного дня я не розумів, що відбувається з твоїм настроєм. І щоразу доводилося починати наново наші стосунки. Тому що ти їх ускладнювала тим, що не говорила про свої переживання, почуття, чого хочеш і чого не хочеш. Той крок, який ти зробила заради нас, перекреслив усі невизначеності, які були у нас до цього. Коли ти освідчилась у коханні, моє серце знову тьохнуло і я зрозумів, яка ти мені дорога. Я знову відчув нас парою, коли ти описала наш сніданок і наше спільне майбутнє. Але ти бачиш його таким розміреним і буденним, де абсолютно немає розвитку ні мого, ні твого, ні наших стосунків. Я зрозумів, що “тьохнуло” — це чисте, щире і добре почуття до тебе. Але це не кохання. Тому я сьогодні тебе відпускаю», — зізнався Михайло.

Слізне прощання. Юля в сльозах зізналася, що вона, швидше за все, помилилася, як і Холостяк.

«Спасибі тобі за те, що показав, що таке кохання. Що розкрив мені таке почуття. І мені щиро шкода, що в майбутньому не буде нас. Справді, шкода», — попрощалася Юля.

Наостанок фіналістка повернула каблучку з першого побачення.

«Моє серце розбите. Уже вкотре однією і тією самою людиною. Весь мій складний шлях був даремним. Каблучку носила тільки я, кохала тільки я. Якщо людина тебе відпускає, то боротися не треба. Якщо він відпустив мене раз, то зробить це знову і знову. Ніби стукаєш у зачинені двері… Цього разу з цим треба змиритися, тому що це кінець. Я ні про що не шкодую, просто буду знати, що коли людина кохає, вона ніколи й нікуди тебе не відпустить. Моє кохання залишилося там».

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