Фінальне побачення Юлі «Зайки» з Холостяком: розмірені плани про майбутнє

Відбулося останнє побачення в рамках проєкту «Холостяк»-11. Михайло Заливако вирушив на зустріч з Юлею «Зайкою», щоб остаточно вирішити, хто ж стане його обраницею. Місто майбутнього, здавалося б, визначило все за двох. Міша і Юля тільки те й робили що говорили, яким бачать своє спільне життя після проєкту. Більше про це — в нашому матеріалі.

Двоє зустрілися в торговому центрі. Юля була впевнена, що їх чекає шопінг. Але Міша приготував більш романтичне та неординарне заняття. Він хотів здивувати фіналістку і в спекотному Дубаї відшукав для неї… зимові види спорту.

«Я сам таким займаюся, тому мені хотілося б, щоб моя дівчина розділяла якісь мої інтереси. Постараюся зробити так, щоб усе пройшло добре», — зізнався Холостяк.

Та незважаючи на всі старання, Юля відверто була незадоволена таким форматом дозвілля. Міша пообіцяв, що самостійно навчить дівчину сноубордингу, адже йому було важливо не відволікатися на сторонніх. Міша пообіцяв ― Міша зробив.

На цьому сюрпризи не закінчилися. Холостяк приготував для Юлі зустріч з… пінгвінами.

«Погладити пінгвінів у Дубаї, як і покататися на сноуборді, — це дуже цікаво», — зазначила фіналістка.

Настав час вечері. Міша і Юля вирушили до танцюючих фонтанів, де була облаштована тераса для них двох. Романтика зашкалювала.

«Усе було, як треба. Я нічого не змінював би. Ніби ми стояли перед лавиною, але ніхто не переживав, а просто трималися за руки», — прокоментував Михайло.

«Після фіналу парі не можна показуватися тривалий час на людях, поки не вийде фінальна серія. Якщо ми не можемо зустрічатися в публічних місцях, значить, варто разом жити. Мені хотілося б із тобою жити разом. Я ніколи ні з ким не жила, але з тобою готова. Хочу з твоєю мамою познайомитися, але вже наживо», — зізналася Юля, коли мова зайшла про їхнє майбутнє.

Нарешті двоє усамітнилися в готелі. Розмова складалася сама собою. Їм, як ніколи, було легко і комфортно разом. Плани на майбутнє були розподілені: Міша миє посуд, ходить на закупи і виносить сміття, Юля готує сніданок і поділяє інтереси свого чоловіка.

«Коли я потрапила додому, я зрозуміла, що все фігня, що відбувається навколо. І єдине, що важливо, — це ти. Я, правда, хочу бути з тобою. У мене є почуття, і я кохаю тебе. У мене вийшло зустріти своє кохання. Так дивовижно, що ми опинилися в один час в одному місці», — знову і знову зізнавалася фіналістка.

Побачення закінчилося спробою пограти в шашки. Та поцілунки були значно цікавішими і захопливішими. Тому двоє залишили гру на потім і просто цілувалися.

«Сьогодні поруч із нею я був щасливий. Скрізь було багато людей, але я нікого не бачив. Я нікого не помічав. Я був занурений у людину», — підсумував Холостяк.

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