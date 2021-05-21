Состоялось последнее свидание в рамках проекта «Холостяк»-11. Михаил Заливако отправился на встречу с Юлей «Зайкой», чтобы окончательно принять решение, кто же станет его избранницей. Город будущего, казалось бы, определил все за двоих. Миша и Юля только то и делали, что говорили, как видят свою совместную жизнь после проекта. Больше об этом — в нашем материале.

Двое встретились в торговом центре. Юля была уверена, что их ждет шопинг. Но Миша приготовил более романтичное и неординарное занятие. Он хотел удивить финалистку и в жарком Дубае отыскал для неё… зимние виды спорта.

«Я сам таким занимаюсь, поэтому мне бы хотелось, чтобы моя девушка разделяла какие-то мои интересы. Постараюсь сделать так, чтобы все пошло хорошо», — признался Холостяк.

Но несмотря на все старания, Юля откровенно была недовольна таким форматом досуга. Миша пообещал, что самостоятельно обучит девушку сноубордингу, ведь ему было важно не отвлекаться на посторонних. Миша пообещал ― Миша сделал.

На этом сюрпризы не закончились. Холостяк приготовил для Юли встречу с… пингвинами.

«Потрогать пингвинов в Дубае, как и покататься на сноуборде, — это очень интересно», — отметила финалистка.

Пришло время ужина. Миша и Юля отправились к танцующим фонтанам, где была обустроена терраса для них двоих. Романтика зашкаливала.

«Все было, как надо. Я бы ничего не менял. Будто мы стояли перед лавиной, но никто не переживал, а просто держались за руки», — прокомментировал Михаил.

«После финала паре нельзя показываться долгое время на людях, пока не выйдет финальная серия. Если мы не можем встречаться в публичных местах, значит, стоит вместе жить. Мне бы хотелось с тобой жить вместе. Я никогда ни с кем не жила, но с тобой готова. Хочу с твоей мамой познакомиться, но уже вживую», — призналась Юля, когда речь пошла об их будущем.

Наконец-то двое уединились в отеле. Разговор складывался сам собой. Им, как никогда, было легко и комфортно вместе. Планы на будущее были распределены: Миша моет посуду, ходит за продуктами и выносит мусор. Юля — готовит завтрак и разделяет интересы своего мужчины.

«Когда я попала домой, я поняла, что все фигня, что происходит вокруг. И единственное, что важно, — это ты. Я, правда, хочу быть с тобой. У меня есть чувства и я люблю тебя. У меня получилось встретить свою любовь. Так удивительно, что мы оказались в одно время в одном месте», — вновь и вновь признавалась девушка.

Свидание завершилось на попытке поиграть в шашки. Но поцелуи были куда интереснее и увлекательнее. Поэтому двое оставили игры на потом и просто целовались.

«Сегодня рядом с ней я был счастлив. Везде было много людей, но я никого не видел. Я никого не замечал. Я был вовлечен в человека», — заключил Холостяк.

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