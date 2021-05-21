Проект «Холостяк»-11 подходит к завершению. Традиционно главный герой отправляется на финальные свидания с девушками, из которых ему вскоре предстоит сделать выбор. Жаркий Дубай располагает не только к романтике, но и к откровенным разговорам, которые Аню Богдан вгоняют в злость. Как же прошло последнее свидание с финалисткой в рамках проекта? Почему Ане всегда мало экстрима? И неужели девушка что-то скрывает о своем прошлом?

Состоялось последнее свидание Ани Богдан и Михаила Заливако на проекте. Безусловно, оно было экстремальным. Холостяк решил начать день с горок. Аня приняла такое решение, однако была не в настроении. Девушка приехала откровенно недовольной. Причина понятна: она стала свидетельницей признаний в чувствах Миши и Юли.

К счастью, Холостяку удалось с помощью объятий заставить Аню снова улыбаться.

«На протяжении всего проекта организовывал свидания согласно моему вкусу и моим предпочтениям. Чего я злилась? Потому что ревновала», — призналась финалистка.

Горки разрядили обстановку. Сам Холостяк признался, что их отношения напомнают аттракцион, в котором они постоянно поднимаются вверх. Аня, в свою очередь, требовала больше экстрима.

«Да, мило, романтично. Но мне экстрим подавай».

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Далее пара отправилась на ужин на высоте 60 метров. Романтично, красиво и в то же время экстремально. Но и здесь Аня заговорила о необходимости быть выше. Обусловлено это тем, что если в ее жизни не происходит экстрима, ей грустно. По крайне мере, она сама так объяснила.

«Да, это все весело. Но потребности в этих ощущениях меня немного настораживают. Есть жизнь, быт, которые ты иногда не можешь поменять. С этим всем придётся сталкиваться. Первый момент — это дети. Что она будет делать тогда?» — прокомментировал Михаил.

Далее разговор зашёл о переезде. Аня отметила, что не намерена переезжать в Харьков, а будет ждать Холостяка в Киеве. Это кардинально разнится с тем, что она утверждала ранее.

По итогу вечера пара уединилась в номере. Разговор коснулся темы прошлого брака Ани. Девушка моментально начала злиться и повышать голос.

«Да, немного позлилась. Но мне уже захотелось хихикать и обниматься», — призналась Аня.

К счастью, свидание завершилось на положительной и приятной ноте. Атмосфера располагала к разговорам о личном и более интимном. Двое переместились на кровать, где сделали друг другу массаж.

«У нас с ней нереальная эмоциональная связь. Химия. Она мне очень нравится», — прокомментировал Михаил.

А вот как это повлияет на решение главного героя? Кому он вручит кольцо по итогу выпуска? Не пропустите!

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