Фінальне побачення Холостяка та Ані Богдан: Мало екстриму і багато злості

Проєкт «Холостяк»-11 добігає кінця. Традиційно головний герой вирушає на фінальні побачення з дівчатами, серед яких йому незабаром доведеться зробити вибір. Спекотний Дубай спонукає не тільки до романтики, а й до відвертих розмов, які Аню Богдан заганяють у злість. Як же пройшло останнє побачення з фіналісткою в рамках проєкту? Чому Ані завжди мало екстриму? І невже дівчина щось приховує про своє минуле?

Відбулося останнє побачення Ані Богдан і Михайла Заливака на проєкті. Безумовно, воно було екстремальним. Холостяк вирішив почати день з гірок. Аня прийняла таке рішення, проте була не в гуморі. Дівчина приїхала відверто незадоволеною. Причина зрозуміла: вона стала свідком зізнань у почуттях Михайла та Юлі.

На щастя, Холостякові вдалося за допомогою обіймів змусити Аню знов усміхатися.

«Протягом усього проєкту Міша організовував побачення відповідно до мого смаку і моїх уподобань. Чого я злилася? Бо ревнувала», — зізналася фіналістка.

Гірки розрядили обстановку. Сам Холостяк зізнався, що їхні стосунки схожі на атракціон, у якому вони постійно піднімаються вгору. Аня, в свою чергу, вимагала більше екстриму.

«Так, мило, романтично. Але мені екстрим подавай».

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Далі пара вирушила на вечерю на висоті 60 метрів. Романтично, красиво і водночас екстремально. Але й тут Аня заговорила про необхідність бути вище. Зумовлено це тим, що якщо в її житті не відбувається екстриму, їй нудно. Принаймні, вона сама так пояснила.

«Так, це все весело. Але потреба в цих відчуттях мене трохи насторожує. Є життя, побут, які ти іноді не можеш змінити. З цим усім доведеться стикатися. Перший момент — це діти. Що вона буде робити тоді?» — прокоментував Михайло.

Далі мова зайшла про переїзд. Аня зазначила, що не має наміру переїжджати до Харкова, а чекатиме Холостяка в Києві. Це кардинально відрізняється від того, що вона стверджувала раніше.

Наприкінці вечора пара усамітнилася в номері. Розмова торкнулася теми минулого шлюбу Ані. Дівчина моментально почала злитися і підвищувати голос.

«Так, трохи позлилася. Але мені вже захотілося сміятися і обніматися», — зізналася Аня.

На щастя, побачення завершилося на позитивній і приємній ноті. Атмосфера налаштовувала на розмови про особисте і більш інтимне. Двоє перемістилися на ліжко, де зробили одне одному масаж.

«У нас із нею нереальний емоційний зв’язок. Хімія. Вона мені дуже подобається», — прокоментував Михайло.

А ось як це вплине на рішення головного героя? Кому він вручить каблучку за підсумком випуску? Не пропустіть!

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