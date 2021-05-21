«Холостяк»-11: Прощання з Розалі за крок від Фінальної церемонії

Фінальний тиждень на проєкті «Холостяк»-11 почався з побачення в будинку меблів. Головний герой вирішив зустрітися з кожною дівчиною, щоб визначитися, з ким він вирушить до Дубаю. Згідно з правилами, на Церемонії вручення каблучки може бути лише дві дівчини. А отже, Холостяк мусив розібратися, з ким він готовий продовжувати свою історію.

Три різні зустрічі відбулися в будинку меблів. Міші було важливо зрозуміти, яке місце в будинку для дівчат найголовніше і чи є місце для нього в житті учасниць.

Аня і Юля обрали спальню. А ось Розалі — вітальню.

Під час вибору Розалі дуже довго не могла визначитися то з диваном, то зі столом, то з картинами. Дівчина спиралася не на затишок двох, а завжди враховувала прихід гостей і друзів. Тому диван вибирався побільше, а стіл і стільці щонайменше для шістьох людей.

«Ми з Розалі пів дня вибирали якийсь диван. За часом вона побила всі рекорди. З такою дівчиною хотілося б грати в настільні ігри, дивитися серіальчик. Для мене найголовніша кімната — спальня. Це те місце, де я хотів би проводити більшу частину часу. Прокидатися з коханою людиною і засинати», — зізнався Холостяк.

«У вітальні можна добре зібратися і весело провести час із друзями. Мені комфортно, коли їм комфортно. Спальня у мене асоціюється з іншими, особистими речами. Я трохи по-іншому це відчуваю», — зазначила Розалі.

«Вона чудово знає, що вона робитиме з друзями. Але не знає, чого вона хоче від стосунків. Моє відчуття, що між нами більше дружба. Ми говоримо удвох про дружні компанії, веселі вечори, але не про нас», — зробив висновок Михайло.

Тому наприкінці побачення Холостяк ухвалив складне, але виважене рішення. Чоловік попрощався з Розалі, зазначивши, що тепер він готовий її провести.

«Я багато чого очікувала почути, але не це. У цей момент я опинилася ніби в іншій реальності, оглушена словами. Занадто несподіване прощання, тому таке важке», — підсумувала Розалі.

Так у фіналі проєкту залишилося дві учасниці: Аня і Юля. Попереду на них чекає місто майбутнього і останні побачення в рамках реаліті.

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