Финальная неделя на проекте «Холостяк»-11 началась со свидания в доме мебели. Главный герой решил встретиться с каждой девушкой, чтобы определиться, с кем он отправится в Дубай. Согласно правилам, на Церемонии вручения кольца может быть лишь две девушки. А значит, Холостяку необходимо было разобраться, с кем он готов продолжать свою историю.

Три разные встречи состоялись в доме мебели. Мише было важно понять, какое место в доме для девушек самое главное и есть ли место для него в жизни участниц.

Аня и Юля выбрали спальню. А вот Розали — гостиную.

Во время выбора Розали очень долго не могла определиться то с диваном, то со столом, то с картинами. Девушка опиралась не на уют двоих, а всегда учитывала приход гостей и друзей. Поэтому диван выбирался побольше, а стол и стулья для шестерых человек, как минимум,.

«Мы с Розали полдня выбирали какой-то диван. По времени она побила все рекорды. С такой девушкой хотелось бы играть в настольные игры, смотреть сериальчики. Для меня самая главная комната — спальня. Это то место, где я хотел бы проводить большую часть времени. Просыпаться с любимым человеком и засыпать», — признался Холостяк.

«В гостиной можно хорошо собраться и весело провести время с друзьями. Мне комфортно, когда им комфортно. Спальня у меня ассоциируется с другими, личными вещами. Я немного по-другому это чувствую», — отметила Розали.

«Она прекрасно знает, что она будет делать с друзьями. Но не знает, чего она хочет от отношений. Мое ощущение, что между нами больше дружба. Мы говорим вдвоём про дружеские компании, веселые вечера, но не о нас», — сделал вывод Михаил.

Поэтому по итогу свидания Холостяк принял сложное, но взвешенное решение. Мужчина попрощался с Розали, отметив, что теперь он готов ее провести.

«Я многое ожидала услышать, но не это. В этот момент я оказалась будто в другой реальности, оглушена словами. Слишком неожиданное прощание, поэтому настолько тяжелое», — заключила Розали.

Так в финале проекта осталось две участницы: Аня и Юля. Впереди их ждёт город будущего и последние свидания в рамках реалити.

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