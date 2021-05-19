Уже в эту пятницу, 21 мая, состоится самый долгожданный финал романтического реалити «Холостяк»-11. Главный герой Михаил Заливако сделает свой выбор и вручит кольцо лишь одной участнице! Напомним, что впервые в истории проекта в финал прошли три девушки: Розали, Аня и Юля! Кто же из них станет единственной и услышит заветное признание в любви? Не пропустите уже в пятницу, 21 мая, в 19:00 на телеканале СТБ!

Эмоции и ожидания на грани. Каждая девушка в предвкушении последних свиданий в рамках проекта «Холостяк», которые состоятся в городе будущего — Дубае! Три участницы отправятся в жаркий эмират с надеждой, что именно она станет избранницей главного героя! Однако о возвращении Юли «Зайки» соперницы еще пока не знают, а значит, и не догадываются, что в финале их окажется трое.

Как же Аня и Розали отреагируют на очередное возвращение «Зайки»?

И какой невообразимый скандал последует за такой новостью?

Традиционно, последнее свидание на проекте — это возможность уединиться и провести вечер с Холостяком. Обсуждения будущего и совместной жизни приведут к разногласиям с одной из участниц. Неужели одна девушка откажется переезжать в Харьков, тем самым испортив взаимоотношения с главным героем в шаге от финала?

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Более того, в жарком Дубае мужчина сделает все возможное для девушек, чтобы удивить их и необычно провести время. Экстрим и даже снег реальны там, где всегда лето, если есть чувства.

Для кого из финалисток Холостяк приготовил неожиданное свидание, в ходе которого атмосфера будет лишь накаляться?

С кем в прекрасном и безгранично романтичном месте Мише придется выяснять отношения?

А с какой девушкой все пройдет идеально, как никогда?

И главное событие 12 выпуска и этой весны ― финальная Церемония вручения кольца. Главный герой признается в любви лишь одной из финалисток и подарит долгожданное кольцо! Кто станет избранницей Михаила Заливако?

Смотрите финал самого романтического реалити «Холостяк»-11 уже в эту пятницу, 21 мая, в 19:00 на телеканале СТБ! Это событие точно нельзя пропустить!

Video: Финал проекта «Холостяк»-11: кто станет победительницей романтического реалити? Смотрите 12 выпуск проекта Холостяк 11 сезон на телеканале СТБ. Кто станет победительницей проекта Холостяк 11 от 21.05.2021? Смотрите в видео анонс финала

Video: Финал проекта «Холостяк»-11: кто станет победительницей романтического реалити? Смотрите 12 выпуск проекта Холостяк 11 сезон на телеканале СТБ. Кто станет победительницей проекта Холостяк 11 от 21.05.2021? Смотрите в видео анонс финала

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