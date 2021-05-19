Фінал проєкту «Холостяк»-11: хто стане переможницею романтичного реаліті?

Уже цієї п’ятниці, 21 травня, відбудеться довгоочікуваний фінал романтичного реаліті «Холостяк»-11. Головний герой Михайло Заливако зробить свій вибір і вручить каблучку лише одній учасниці! Нагадаємо, що вперше в історії проєкту в фінал пройшли три дівчини: Розалі, Аня і Юля! Хто ж із них стане єдиною і почує заповітне освідчення в коханні? Не пропустіть уже в п’ятницю, 21 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

Емоції та очікування на межі. Кожна дівчина в передчутті останніх побачень у рамках проєкту «Холостяк», які відбудуться в місті майбутнього — Дубаї! Три учасниці вирушать до спекотного емірату з надією, що саме вона стане обраницею головного героя! Однак про повернення Юлі «Зайки» суперниці ще поки не знають, а отже, і не здогадуються, що в фіналі їх виявиться троє.

Як же Аня і Розалі відреагують на чергове повернення «Зайки»?

І який неймовірний скандал здійметься після такої новини?

Традиційно останнє побачення на проєкті — це можливість усамітнитися і провести вечір з Холостяком. Обговорення майбутнього і спільного життя приведуть до розбіжностей з однією з учасниць. Невже одна з дівчат відмовиться переїздити до Харкова і тим самим зіпсує стосунки з головним героєм за крок до фіналу?

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Ба більше, у спекотному Дубаї чоловік зробить усе можливе для дівчат, щоб здивувати їх і незвично провести час. Екстрим і навіть сніг реальні там, де завжди літо, якщо є почуття.

Для кого з фіналісток Холостяк приготував несподіване побачення, у ході якого атмосфера буде лише загострюватися?

З ким у прекрасному і безмежно романтичному місці Міші доведеться з’ясовувати стосунки?

А з якою дівчиною все пройде ідеально, як ніколи?

І головна подія 12 випуску і цієї весни ― фінальна Церемонія вручення каблучки. Головний герой освідчиться в коханні лише одній фіналістці та вручить жадану каблучку! Хто стане обраницею Михайла Заливака?

Дивіться фінал найромантичнішого реаліті «Холостяк»-11 уже цієї п’ятниці, 21 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ! Цю подію точно не можна пропустити!

Video: Фінал проєкту «Холостяк»-11: хто стане переможницею романтичного реаліті? Дивіться 12 випуск проекту Холостяк 11 сезон на телеканалі СТБ. Хто стане переможницею проекту Холостяк 11 від 21.05.2021? Дивіться у відео анонс фіналу Video: Фінал проєкту «Холостяк»-11: хто стане переможницею романтичного реаліті? Дивіться 12 випуск проекту Холостяк 11 сезон на телеканалі СТБ. Хто стане переможницею проекту Холостяк 11 від 21.05.2021? Дивіться у відео анонс фіналу Читайте нас також у Viber і Telegram