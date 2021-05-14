11 неделя — этап знакомства с родителями главного героя. Холостяку Михаилу Заливако предстоит сделать важный выбор уже на следующей неделе. А пока мужчина знакомит участниц со своими родными. Как прошла встреча Розали и мамы Миши? Понравилась ли участница? И какие опасения появились у Холостяка? Больше — в материале.

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Прежде чем отправиться на знакомство, Миша предложил Розали стать мультипликаторами и нарисовать мультик. Ведь двое на протяжении всего сезона писали сказку про Розали. Процесс выдался довольно занимательным, а сама участница отметила, что произошел обмен энергией.

«Я стала чувствовать, что влюбляюсь», — призналась в чувствах Розали.

Пришло время отправиться к родителям Миши. Холостяк также пригласил на встречу общего знакомого — Руслана. Это разрядило обстановку. Мама довольно радушно встретила девушку, отметив, что она очень красивая.

«Она все любит. Просто кипит внутри. Такая девушка подходит Мише», — подметила Лариса Ильинична.

Общение тет-а-тет также прошло идеально. Розали призналась, что чтит семейные традиции, мечтает о детях, а также всегда выступает за то, чтобы оставлять внуков бабушкам как можно чаще.

«Я хотела встретить человека, который разделяет мои интересы. Стараюсь искать везде. Я чувствую, что Миша свой человек. Мне бы хотелось построить с ним семью», — призналась участница.

«Розали произвела хорошее впечатление. Она очень воспитанная. Серьезно говорили. У нее есть чувства к Мише, и она готова создать семью», — отметила мама.

Друг Миши также заметил, что участница подходит Холостяку. Она настойчивая, трудолюбивая и умная. Все качества, которые главный герой так ценит в девушках. Однако есть и «но», о которых упомянула Лариса Ильинична. Между ее сыном и участницей скорее дружба, нежели любовь. И важно вовремя определить, что же они чувствуют друг к другу, чтобы не наделать ошибок.

Как сложатся отношения двоих дальше — следите! Все новости читайте на нашем сайте STB.UA!

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