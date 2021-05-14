«Холостяк»-11: Знайомство Розалі з батьками Михайла Заливака

11 тиждень — етап знайомства з батьками головного героя. Холостяку Михайлові Заливаку доведеться зробити важливий вибір уже наступного тижня. А поки чоловік знайомить учасниць зі своїми рідними. Як пройшла зустріч Розалі та мами Михайла? Чи сподобалася учасниця? І які побоювання з’явилися в Холостяка? Більше — в матеріалі.

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Перш ніж вирушити на знайомство, Міша запропонував Розалі стати мультиплікаторами і намалювати мультик. Адже двоє протягом усього сезону писали казку про Розалі. Процес вийшов доволі цікавим, а сама учасниця зазначила, що відбувся обмін енергією.

«Я стала відчувати, що закохуюся», — зізналася в почуттях Розалі.

Настав час іти до батьків Михайла. Холостяк також запросив на зустріч спільного знайомого — Руслана. Це розрядило обстановку. Мама досить привітно зустріла дівчину, зазначивши, що вона дуже красива.

«Вона все любить. Просто кипить усередині. Така дівчина підходить Міші», — зауважила Лариса Іллівна.

Спілкування тет-а-тет також пройшло ідеально. Розалі зізналася, що шанує сімейні традиції, мріє про дітей, а також завжди виступає за те, щоб залишати онуків бабусям якомога частіше.

«Я хотіла зустріти людину, яка поділяє мої інтереси. Намагаюся шукати всюди. Я відчуваю, що Міша ― своя людина. Мені хотілося би побудувати з ним сім’ю», — зізналася учасниця.

«Розалі справила хороше враження. Вона дуже вихована. Серйозно говорили. У неї є почуття до Міші, і вона готова створити сім’ю», — зазначила мама.

Друг Михайла також зауважив, що учасниця підходить Холостякові. Вона наполеглива, працелюбна і розумна. Усі якості, які головний герой так цінує в дівчатах. Однак є й «але», про які згадала Лариса Іллівна. Між її сином та учасницею радше дружба, ніж кохання. І важливо вчасно визначити, що ж вони почувають одне до одного, щоб не наробити помилок.

Як складуться стосунки двох далі — стежте! Усі новини читайте на нашому сайті STB.UA!

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