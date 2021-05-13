Проект «Холостяк»-11 приближается к финалу. Осталась лишь одна неделя до главного выбора Михаила Заливако. Поэтому дело стоит за не менее важным моментом — знакомством участниц с родными и близкими Холостяка. Не пропустите уже завтра, 14 мая, 11 выпуск романтического реалити «Холостяк»-11 в 19:00 на телеканале СТБ!

Три участницы будут знакомиться с мамой Холостяка. Каждая волнуется и постарается всеми возможными способами произвести положительное впечатление. Однако, как выяснится, дело это не из легких. С какими вопросами мама обратиться к Анне Богдан? И что станет известно о ее прошлом? Неужели ответы девушки не устроят даже самого Холостяка?

Какая правда раскроется о Розали? И неужели она совершенно не та, за кого себя выдает?

И что захочет услышать от Даши мама Михаила? Оказывается, все далеко не так просто и произвести впечатление на семью главного героя куда сложнее. Более того, с участницами пообщаются и близкие друзья Миши, которые смогут задавать каверзные и неудобные вопросы.

Но не менее важное событие ждет и самого Холостяка. Одна из выбывших участниц передала записку главному герою. Юля «Зайка» попробует вновь встретиться с Мишей и наконец-то проговорить свои чувства. Согласится ли на это Михаил Заливако? Станет ли мужчина слушать девушку, с которой принял решение попрощаться навсегда?

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Не пропустите уже завтра, 14 мая, 11 выпуск романтического реалити «Холостяк»-11 в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: «Холостяк»-11 выпуск 11: Как пройдет знакомство с родителями главного героя? Смотрите 11 выпуск проекта Холостяк 11 сезон на телеканале СТБ. Чем запомнится 11 выпуск проекта Холостяк 11 от 14.05.2021? Смотрите в видео анонс

Video: «Холостяк»-11 выпуск 11: Как пройдет знакомство с родителями главного героя? Смотрите 11 выпуск проекта Холостяк 11 сезон на телеканале СТБ. Чем запомнится 11 выпуск проекта Холостяк 11 от 14.05.2021? Смотрите в видео анонс

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