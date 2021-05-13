Проєкт «Холостяк»-11 наближається до фіналу. Залишився всього тиждень до головного вибору Михайла Заливака. Тому справа за не менш важливим моментом — знайомством учасниць з рідними і близькими Холостяка. Не пропустіть уже завтра, 14 травня, 11 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-11 о 19:00 на телеканалі СТБ!

Три учасниці будуть знайомитися з мамою Холостяка. Кожна хвилюється і постарається всіма можливими способами справити позитивне враження. Та, як з’ясується, справа ця не з легких. З якими запитаннями Мішина мама звернеться до Анни Богдан? І що стане відомо про її минуле? Невже відповіді дівчини не влаштують навіть самого Холостяка?

Яка правда відкриється про Розалі? І невже вона зовсім не та, за кого себе видає?

І що захоче почути від Даші мама Михайла? Виявляється, все далеко не так просто і справити враження на сім’ю головного героя значно складніше. Ба більше, з учасницями поспілкуються і близькі друзі Михайла, які зможуть ставити каверзні і незручні запитання.

Та не менш важлива подія чекає і на самого Холостяка. Одна з вибулих учасниць передала записку головному героєві. Юля «Зайка» спробує знову зустрітися з Мішею і нарешті проговорити свої почуття. Чи погодиться на це Михайло Заливако? Чи стане чоловік слухати дівчину, з якою вирішив попрощатися назавжди?

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Не пропустіть уже завтра, 14 травня, 11 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-11 о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Холостяк»-11 випуск 11: Як пройде знайомство з батьками головного героя? Дивіться 11 випуск проекту Холостяк 11 сезон на телеканалі СТБ. Чим запам'ятається 11 випуск проекту Холостяк 11 від 14.05.2021? Дивіться у відео анонс Холостяка

Video: «Холостяк»-11 випуск 11: Як пройде знайомство з батьками головного героя? Дивіться 11 випуск проекту Холостяк 11 сезон на телеканалі СТБ. Чим запам'ятається 11 випуск проекту Холостяк 11 від 14.05.2021? Дивіться у відео анонс Холостяка

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