Хто залишив проєкт «Холостяк»-11 у 10 випуску після знайомства з батьками?

Відбувся 10 тиждень на проєкті «Холостяк»-11. Настав найбільш складний і відповідальний етап, коли головний герой знайомиться з батьками учасниць. Однак у 10 випуску з однією з дівчат Михайлу Заливаку довелося попрощатися. Хто залишив проєкт за кілька кроків від фіналу? І чому так сталося? Більше — в нашому матеріалі.

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Троянди отримали три дівчини, крім Джессіки. Холостяк зізнався відразу, що в нього немає троянди для учасниці. Безумовно, на такому далекому етапі особливо важко прощатися. Однак правила такі, що почуття визначають тих, хто залишається далі.

«Я побачив, що твоє минуле не дає розвиватися твоєму сьогоденню та майбутньому. Я це відчуваю. Ти будеш щаслива, я знаю. Дозволь, я тебе проведу», — зазначив Михайло.

Пізніше Холостяк зізнався, що минуле дівчини завадило і в особистому житті: «У наших стосунках були претензії, ревнощі. Напевно, надломили минулі взаємини. Вона не може до кінця розкритися. Вона мені подобалася, але сподіваюся, що вона в майбутньому зможе відпустити всі образи».

«У нас справді була особлива історія. Буду згадувати кожен момент. Наші побачення були дійсно романтичними, настільки емоційними. Можливо, винна я, що він мене не вибрав… Він реально гідний чоловік. Є відчуття, що ми ще десь зустрінемося», — завершила свою історію на проєкті Джессіка.

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